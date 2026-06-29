Paraguay eliminó a Alemania con este penal: así fue la gran definición de José Canale

Paraguay consiguió lo que parecía imposible: eliminó a Alemania y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar en los 120 minutos, ambas selecciones definieron su pase a la siguiente ronda desde los 12 pasos y los dirigidos por Gustavo Alfaro no fallaron.

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Los alemanes empezaron la ronda y Kai Havertz erró. Luego, los guaraníes llegaron a ponerse 3-1 a favor antes del fallo de Nick Woltemade. Teniendo todo a su favor, Sanabria y Fabian Balbuena desperdiciaron dos grandes ocasiones para detener la agonía.

Sin embargo, nunca imaginaron que Jonathan Tah enviase su disparo a las nubes, dándoles una oportunidad más para celebrar. En esta oportunidad, el encargado de pararse delante del balón fue José María Canale, quien con una soberbia definición, engañó a Manuel Neuer y mandó el esférico justo al ángulo izquierdo de la portería para desatar la locura guaraní.

José Canales no se puso nervioso y definió de gran manera para sellar la clasificación.

¿Contra quién jugará Paraguay en los octavos de final?

Luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales, ahora Paraguay deberá esperar al ganador del partido entre Francia vs Suecia que se jugará este martes 30 de junio.

Una vez que se conozca al vencedor, ambos chocarán el próximo sábado 4 de julio en el Estadio de Filadelfia en horario por confirmar.