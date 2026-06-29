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Paraguay eliminó a Alemania con este penal: así fue la gran definición de José Canale

Con un soberbio remate al ángulo, José María Canales le dio el triunfo a Paraguay por 4-3 sobre Alemania en la definición de penales por el Mundial 2026.

Gary Huaman
José Canales no se puso nervioso y definió de gran manera para sellar la clasificación.
José Canales no se puso nervioso y definió de gran manera para sellar la clasificación. | Foto: captura/DSports
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Paraguay consiguió lo que parecía imposible: eliminó a Alemania y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Luego de empatar en los 120 minutos, ambas selecciones definieron su pase a la siguiente ronda desde los 12 pasos y los dirigidos por Gustavo Alfaro no fallaron.

América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.

PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

Los alemanes empezaron la ronda y Kai Havertz erró. Luego, los guaraníes llegaron a ponerse 3-1 a favor antes del fallo de Nick Woltemade. Teniendo todo a su favor, Sanabria y Fabian Balbuena desperdiciaron dos grandes ocasiones para detener la agonía.

Sin embargo, nunca imaginaron que Jonathan Tah enviase su disparo a las nubes, dándoles una oportunidad más para celebrar. En esta oportunidad, el encargado de pararse delante del balón fue José María Canale, quien con una soberbia definición, engañó a Manuel Neuer y mandó el esférico justo al ángulo izquierdo de la portería para desatar la locura guaraní.

Paraguay vs Alemania

José Canales no se puso nervioso y definió de gran manera para sellar la clasificación.

¿Contra quién jugará Paraguay en los octavos de final?

Luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales, ahora Paraguay deberá esperar al ganador del partido entre Francia vs Suecia que se jugará este martes 30 de junio.

Una vez que se conozca al vencedor, ambos chocarán el próximo sábado 4 de julio en el Estadio de Filadelfia en horario por confirmar.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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