Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026: cuándo juegan, hora y canal

Las selecciones Costa de Marfil vs. Noruega juegan EN VIVO este martes un electrizante duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Una derrota significará la eliminación de cualquiera; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y América TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se vean las caras en una Copa del Mundo. Para llegar a esta instancia, el representante de África tuvo que enfrentarse a Alemania, Ecuador y Curazao en el grupo E, donde terminó en el segundo lugar y quedó a poco del liderato.

Costa de Marfil quedó segundo del grupo E.

Por su parte, el equipo de Erling Haaland generó expectativa en el considerado “grupo de la muerte”, junto a Francia, Senegal e Irak. Los noruegos también se ubicaron en la segunda casilla, pero el técnico decidió guardar a casi todos sus titulares en la fecha 3 para afrontar de la mejor manera este encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Noruega quedó segunda del grupo I.

Costa de Marfil vs. Noruega: horario del partido

Si disfrutas de los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Costa de Marfil vs. Noruega, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 11.00 a. m.

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega?

Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV, Globo, SBT, SporTV y NSports

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

México: VIX Premium

Costa Rica: FOX+

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Costa de Marfil vs. Noruega: pronóstico del partido