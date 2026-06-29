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Costa de Marfil vs. Noruega EN VIVO por Mundial 2026: cuándo juegan, hora y canal
Costa de Marfil vs. Noruega se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO este partido.
Las selecciones Costa de Marfil vs. Noruega juegan EN VIVO este martes un electrizante duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Una derrota significará la eliminación de cualquiera; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y América TV. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, podrás hacerlo por Libero.pe.
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Costa de Marfil y Noruega se vean las caras en una Copa del Mundo. Para llegar a esta instancia, el representante de África tuvo que enfrentarse a Alemania, Ecuador y Curazao en el grupo E, donde terminó en el segundo lugar y quedó a poco del liderato.
Costa de Marfil quedó segundo del grupo E.
Por su parte, el equipo de Erling Haaland generó expectativa en el considerado “grupo de la muerte”, junto a Francia, Senegal e Irak. Los noruegos también se ubicaron en la segunda casilla, pero el técnico decidió guardar a casi todos sus titulares en la fecha 3 para afrontar de la mejor manera este encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Noruega quedó segunda del grupo I.
Costa de Marfil vs. Noruega: horario del partido
Si disfrutas de los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Costa de Marfil vs. Noruega, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 11.00 a. m.
- Perú: 12.00 p. m.
- Colombia: 12.00 p. m.
- Ecuador: 12.00 p. m.
- Bolivia: 1.00 p. m.
- Chile: 1.00 p. m.
- Venezuela: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 1.00 p. m.
- Argentina: 2.00 p. m.
- Brasil: 2.00 p. m.
- Paraguay: 2.00 p. m.
- Uruguay: 2.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega?
- Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV, Globo, SBT, SporTV y NSports
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: VIX Premium
- Costa Rica: FOX+
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Costa de Marfil vs. Noruega: pronóstico del partido
|Casas de apuestas
|Costa de Marfil
|Empate
|Noruega
|Betsson
|3.70
|3.60
|2.05
|Betano
|3.75
|3.65
|2.05
|Bet365
|3.70
|3.50
|2.00
|1XBET
|3.77
|3.75
|2.07
|Stake
|3.50
|3.70
|2.00
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