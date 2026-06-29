¿A qué hora juega México vs Ecuador y dónde ver partido por el Mundial 2026?

México y Ecuador miden fuerzas en un partidazo por los dieciseisavos de final por el Mundial 2026, en partido que se juega en el Estadio Ciudad de México. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este choque de dos selecciones latinoamericanas y donde solamente uno seguirá compitiendo en la máxima fiesta del fútbol.

PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

¿Cuándo juega México vs Ecuador?

México y Ecuador se enfrentarán este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partidazo de eliminación directa se llevará a cabo en el legendario Estadio Azteca (Estadio Ciudad de México).

¿A qué hora juega México vs Ecuador?

México: 19:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22:00 horas

Estados Unidos: 21:00 horas (Miami y Nueva York) y 18:00 horas (Los Ángeles)

España: 03:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver México vs Ecuador?

México: ViX

Argentina: DSports, DGO, Telefe, mitelefe, Paramount+ y Flow Sports

Perú: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ y Teleamazonas

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Win Sports, Win Play y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevision

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV

Venezuela: DSports, DGO e inter

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, SiriusXM FC, Universo, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo y Fútbol Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

México vs Ecuador: previa del partido

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 arranca con un duelo electrizante. Este martes 30 de junio, el Estadio Ciudad de México (Azteca) será el escenario donde la Selección Mexicana y Ecuador se jueguen la vida en los dieciseisavos de final. En esta instancia el margen de error es cero: es ganar o armar las maletas, y el coloso de Santa Úrsula promete una atmósfera de auténtica fiesta y tensión.

El Tri llega con paso perfecto tras liderar el Grupo A con 9 puntos, registrando triunfos ante Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y la reciente goleada 3-0 sobre Chequia. Con el arco invicto y un plantel motivado, el conjunto dirigido por Jaime Lozano saltará a la cancha con su uniforme verde tradicional. La misión es imponer condiciones desde el silbatazo inicial, respaldados por el peso de su afición y el buen momento de figuras como Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Por su parte, la "Tri" ecuatoriana selló su clasificación de forma dramática pero categórica. Tras empatar sin goles ante Curazao y caer en su debut, el equipo sudamericano dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 a Alemania con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, avanzando como uno de los mejores terceros con 4 unidades. Con un bloque sólido comandado por Moisés Caicedo y la experiencia de Enner Valencia, Ecuador buscará aguar la fiesta local en un duelo que promete máxima intensidad física.