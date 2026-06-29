Julian Nagelsmann despreció a Paraguay tras eliminación de Alemania: "No somos de primer nivel"

Alemania no pudo ante Paraguay en los penales, quedó eliminado de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y sumará 12 años más sin poder levantar este título. Tras el final del encuentro, el entrenador Julian Nagelsmann habló ante los medios y dejó una controversial frase que ha indignado a muchos sudamericanos.

“Si te elimina Paraguay, no sos un equipo de primer nivel. Ya no”, empezó diciendo el estratega de los teutones, quien continuó: “Creo que ha sido bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”.

Luego, Nagelsmann señaló que se encuentra muy decepcionado porque no pudieron jugar bien ante Paraguay:“No culpo a mis jugadores, aunque lo que hemos hecho no fue suficiente. Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival".

Paraguay empató 1-1 con Alemania en los 120 minutos.

Después, continuó explicando lo que sucedió en los 120 minutos y que cree que sus jugadores pudieron haber convertido un gol más: "Nos han marcado un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente. Yo creo que los jugadores han dado todo, pudimos haber marcado algún gol más”.

Al ser consultado sobre el gol anulado a Jonathan Tah, el entrenador señaló la decisión del juez como una tonta broma: “No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”.

Finalmente, se refirió a su continuidad en la selección alemana y confesó que la decisión la deberá tomar la confederación.