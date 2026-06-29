Canal confirmado para ver partido de Portugal vs Croacia por dieciseisavos del Mundial 2026

Portugal y Croacia protagonizarán una de las llaves más atractivas y parejas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones se enfrentarán este jueves 2 de julio en un duelo decisivo que definirá la continuidad de una de ellas en la máxima cita del fútbol. Además, el encuentro tendrá como principal atractivo la presencia de Cristiano Ronaldo, quien buscará seguir haciendo historia con su selección. Conoce aquí el canal confirmado para ver este partidazo.

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Canal confirmado para ver partido de Portugal vs Croacia

Los dieciseisavos de final entre Portugal vs Croacia contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por América TV (canal 4), disponible por señal abierta. Además, la señal de DirecTV Sports transmitirá el duelo para todo Sudamérica.

De igual modo, este compromiso podrá sintonizarse vía ONLINE por las plataformas de streaming de América TVGO, DGO y Paramount Plus. Cabe señalar que deberás contar con una suscripción activa en la plataforma de tu preferencia.

¿Qué canal transmite Portugal vs Croacia por dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Perú: DirecTV Sports, América TV, América TVGO, DGO y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas DGO y Paramount Plus.

Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, mitelefe y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.

¿Cómo llegan Portugal y Croacia a los dieciseisavos de final?

Portugal llegaba al Mundial 2026 como una de las favoritas para llevarse el título. Sin embargo, su rendimiento fue una total decepción, mostrando una falta de ideas en su mediocampo. Pese a ello, se clasificaron a esta instancia como segunda de grupo y ahora, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, buscan llegar a los octavos de final.

Cristiano Ronaldo y Luka Modric se enfrentarán por los dieciseisavos de final

Croacia llega a esta instancia tras haber acabado como segunda en el Grupo L, un lugar que consiguió gracias a la conducción de Luka Modric, quien con 40 años sigue comandando a su selección. No obstante, han sufrido en defensa a lo largo del campeonato con 5 goles en contra.