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Teófilo Cubillas se rindió en elogios ante figura del Mundial 2026: "Uno de los grandes"
Teófilo Cubillas, figura histórica de la selección peruana, elogió a un futbolista que viene destacando en el Mundial 2026 tras la fase de grupos.
El Mundial 2026 tiene a distintas figuras que destacan partido a partido tras la fase de grupos. Ante ello, el histórico jugador de la selección peruana Teófilo Cubillas elogió a una de ellas: estamos hablando de Cristiano Ronaldo, de la selección de Portugal.
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Teófilo Cubillas, histórico de la selección peruana, elogió a figura del Mundial 2026
Cubillas expresó un mensaje de elogio hacia Cristiano Ronaldo después de la participación de Portugal en el Mundial 2026. El exgoleador histórico de la selección peruana destacó la trayectoria del atacante portugués y lo felicitó por ingresar al reducido grupo de futbolistas que han logrado anotar 10 veces en la historia de los Mundiales.
Teófilo Cubillas se rindió en elogios ante Cristiano Ronaldo por anotar 10 goles en el Mundial 2026
El 'Nene', quien asistió al encuentro entre Portugal y Colombia por invitación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó que fue una experiencia muy especial debido al vínculo que mantiene con el fútbol portugués tras su paso por el FC Porto. Además, aprovechó para agradecer el gesto del máximo dirigente del fútbol mundial y el reencuentro con otras leyendas del deporte.
Sin embargo, el momento más emotivo de su mensaje estuvo dedicado a Cristiano Ronaldo. Teófilo Cubillas reconoció la magnitud de la carrera del delantero portugués y celebró que ahora ambos compartan un registro histórico en los Mundiales. "Fue un placer ver en acción a uno de los grandes de nuestro deporte, Cristiano Ronaldo. ¡Felicitaciones por unirte al exclusivo club de jugadores con 10 goles en Copas del Mundo! Es un honor compartir ese logro", escribió.
Con estas palabras, el histórico jugador peruano volvió a demostrar su admiración por el capitán de Portugal, destacando no solo su vigencia en la élite del fútbol mundial, sino también el legado que continúa construyendo en la máxima cita del deporte rey.
Cristiano Ronaldo desea salir campeón del Mundial 2026 con la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo, en su condición de capitán de Portugal, llegó al Mundial 2026 con la firme meta de conquistar el título. Por ello, ha ido concentrándose en cada partido y, tras asegurar la clasificación a los dieciseisavos de final, ahora deberá medirse con Croacia.
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