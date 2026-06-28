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Paraguay vs Alemania EN VIVO por Mundial 2026: alineaciones, horarios y dónde ver partido por dieciseisavos de final

Alemania se enfrentará a Paraguay por los playoffs del Mundial 2026, encuentro decisivo para los dirigidos por Gustavo Alfaro, que esperan dar la sorpresa.

Antonio Vidal
Paraguay buscará vencer a Alemania en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
Paraguay buscará vencer a Alemania en el Mundial 2026. Foto: composición Líbero
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Alemania vs Paraguay EN VIVO, minuto a minuto, por el Mundial 2026. Este lunes 29, los amantes del deporte rey tendremos un partidazo entre estas dos selecciones, que prometen darnos más de una emoción. Como David contra Goliat podría calificarse este encuentro. Los dirigidos por Gustavo Alfaro no llegan en su mejor momento ante la selección alemana, que, bajo el mando de Julian Nagelsmann, ha demostrado por qué quiere llegar hasta lo más alto de la Copa del Mundo.

James Rodríguez habló sobre su conversación con Cristiano Ronaldo. Foto: composición Líbero/ESPN/DSports

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¿Cuándo juega Alemania vs Paraguay por Mundial 2026?

Este encuentro se llevará a cabo este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium, recinto deportivo que cuenta con capacidad para 64.146 espectadores.

Así luce el Gillette Stadium

Así luce el Gillette Stadium

¿A qué hora es el Alemania vs Paraguay por Mundial 2026?

Este encuentro está programado para las 3.30 p. m. (hora peruana), pero, si te encuentras fuera del país, no te preocupes: Diario Líbero te trae los horarios para otras naciones.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.
  • México (CDMX): 2.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Alemania vs Paraguay por Mundial 2026?

Este compromiso se podrá seguir por la señal de DSports. Además, vía streaming, lo podrás seguir por las aplicaciones de DGO y Paramount+. A continuación, la lista de canales para otros países.

  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DSports, DGO, Flow Sports, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Chile: Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Caracol Play, DSports, DGO, Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Trece, POPU TV
  • Perú: DSports, DGO, Paramount+
  • Uruguay: DSports, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Venezuela: DSports, DGO, Inter.

Alineaciones Alemania vs Paraguay: posibles XI para estos dieciseisavos

  • Alemania: Neuer, Reum, Tah, Rudiger, Kimmich, Pavilovi, Nmecha, Wirts, Musiala, Sané, Havertz
  • Paraguay: Gil, Maidana, Alderete, Gómez, Velázquez, Cáceres, Enciso, Galarza, Cubas, Almirón, Ávalos
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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