Colombia vs Portugal EN VIVO con Cristiano Ronaldo por Mundial 2026: horario, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el duelo entre Colombia vs Portugal por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. Ambos elencos buscarán la victoria a como dé lugar este sábado 27 de junio a partir de las 18.30 hora peruana y colombiana (23.30 horas GMT), con la transmisión de América TV, DirecTV Sports, Gol Caracol, DGO, Disney Plus y Paramount+.

El Grupo K llega a un cierre de alto voltaje y el duelo entre Colombia y Portugal tiene aroma de eliminación directa antes de tiempo. Los dos ya aseguraron presencia en la siguiente ronda, pero lo que está en juego ahora es enorme: terminar líderes del grupo y conseguir un cruce más favorable en dieciseisavos. Colombia llega con puntaje perfecto tras vencer 3-1 a Uzbekistán y luego imponerse 1-0 ante RD Congo, mientras que Portugal abrió con empate ante los congoleños y luego lanzó una advertencia al torneo con un contundente 5-0 sobre Uzbekistán.

La selección colombiana de Néstor Lorenzo ha mostrado una versión mucho más madura que vistosa: orden defensivo, presión medida y efectividad en momentos clave. En dos partidos recibió apenas un gol y supo cerrar encuentros con autoridad. Desde el entorno cafetero ya reconocieron que el foco estará en controlar el peso creativo de Vitinha y evitar que figuras como Cristiano Ronaldo tengan espacios cerca del área. El técnico colombiano incluso dejó entrever que mantendría una base similar para este encuentro decisivo.

Portugal, en cambio, parece llegar en ascenso. El empate del debut dejó dudas, pero la goleada posterior elevó la confianza del grupo y devolvió la sensación de candidato. El equipo portugués mostró una versión más agresiva, con circulación rápida y mucho peso ofensivo. En fase de grupos ya suma seis goles anotados y solo uno recibido, una estadística que lo coloca entre los equipos más sólidos del torneo hasta ahora. Además, el grupo sabe que una victoria lo dejaría como primero y cambiaría por completo el camino hacia las rondas finales.

En posibilidades de marcador, aparece como uno de esos partidos donde el primer gol puede definir todo. Un empate 1-1 o una victoria ajustada 2-1 para cualquiera luce como el escenario más probable por contexto y necesidad estratégica. Colombia tiene argumentos para competir desde el control y las transiciones; Portugal parece tener un techo ofensivo más alto. Si los sudamericanos consiguen sostener el orden y neutralizar los momentos de inspiración portuguesa, podrían quedarse con el grupo. Si Portugal encuentra espacios temprano, puede convertir el partido en uno de los grandes espectáculos de esta fase del Mundial.

Portugal anuncia su partido ante Colombia.

¿Cuándo juega Colombia vs Portugal con Cristiano Ronaldo?

Este partido del Mundial 2026 entre las selecciones de Portugal y Colombia se disputará el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. La escuadra cafetera y lusa prácticamente sellaron su pase a dieciseisavos, por lo que ahora definirán el primer lugar de la serie.

¿A qué hora juega Colombia vs Portugal?

Este choque internacional en Miami entre las escuadras de Colombia y Portugal inicia a partir de las 18.30 hora peruana y colombiana (23.30 horas GMT). De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 17.30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 18.30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 19.30 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 20.30 horas

España: 1.30 horas (domingo 28 de junio)

¿Dónde ver Colombia vs Portugal EN VIVO?

La transmisión del partido entre Colombia vs Portugal por la tercera fecha del grupo K del Mundial 2026 se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4). Asimismo, tienes la opción del servicio de paga en DSports (antes DirecTV Sports), Disney Plus, DGO y Paramount+.

Colombia listo para su partido ante Portugal.

Canales de transmisión para ver Colombia vs Portugal

Colombia: DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol Play, Disney+, Paramount+ y Radio Nacional de Colombia

Perú: DSports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+, Paramount+ y TV360

Argentina: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Flow Sports

Ecuador: DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

Paraguay: Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, AUF TV, Canal 5 y Paramount+

Venezuela: DSports, DGO, Disney+ e Inter

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y VIX

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

Posibles alineaciones de Colombia vs Portugal

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Suárez y Luis Díaz.

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Colombia vs Portugal: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las casas de apuestas

Sobre el papel, Portugal se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Colombia por el Mundial 2026. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados: