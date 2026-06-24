0
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 3 de fase de grupos

A continuación, podrás revisar cómo marcha la tercera fecha de la fase de grupos y los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Revisa la programación de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.
Revisa la programación de la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. | Foto: AFP
COMPARTIR

Desde este miércoles 24 hasta el sábado 27 se llevará a cabo la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en la que se terminará de conocer a los 32 países que accederán a los dieciseisavos de final del certamen. De momento, tenemos seis equipos que ya consiguieron su pase a la siguiente ronda y, a continuación, podrás revisar la tabla de posiciones de cada uno de los grupos y la programación de todos estos encuentros.

Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son los principales goleadores del Mundial 2026.

PUEDES VER: Tabla de goleadores del Mundial 2026: así va la carrera con Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo

Tabla de posiciones del Mundial 2026 y partidos de la jornada 3 de la fase de grupos

Grupo A

Grupo APJDFPuntos
1. México236
2. Corea del Sur203
3. República Checa2-11
4. Sudáfrica2-21
  • República Checa vs México | Miércoles 24 de junio | 8.00 p. m.
  • Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio | 8.00 p. m.

Grupo B

Grupo BPJDFPuntos
1. Canadá264
2. Suiza234
3. Bosnia y Herzegovina2-31
4. Qatar2-61
  • Bosnia y Herzegovina vs Qatar | Miércoles 24 de junio | 2.00 p. m.
  • Suiza vs Canadá | Miércoles 24 de junio | 2.00 p. m.

Grupo C

Grupo CPJDFPuntos
1. Brasil234
2. Marruecos214
3. Escocia203
4. Haití2-40
  • Escocia vs Brasil | Miércoles 24 de junio | 5.00 p. m.
  • Marruecos vs Haití | Miércoles 24 de junio | 5.00 p. m.

Grupo D

Grupo DPJDFPuntos
1. Estados Unidos256
2. Australia203
3. Paraguay2-23
4. Turquía2-30
  • Paraguay vs Australia | Jueves 25 de junio | 9.00 p. m.
  • Turquía vs Estados Unidos | Jueves 25 de junio | 9.00 p. m.

Grupo E

Grupo EPJDFPuntos
1. Alemania276
2. Costa de Marfil203
3. Ecuador2-11
4. Curazao2-61
  • Curazao vs Costa de Marfil | Jueves 25 de junio | 3.00 p. m.
  • Ecuador vs Alemania | Jueves 25 de junio | 3.00 p. m.

Grupo F

Grupo FPJDFPuntos
1. Países Bajos244
2. Japón244
3. Suecia203
4. Túnez2-80
  • Japón vs Suecia | Jueves 25 de junio | 6.00 p. m.
  • Túnez vs Países Bajos | Jueves 25 de junio | 6.00 p. m.

Grupo G

Grupo GPJDFPuntos
1. Egipto224
2. Irán202
3. Bélgica202
4. Nueva Zelanda2-21
  • Egipto vs Irán | Viernes 26 de junio | 10.00 p. m.
  • Nueva Zelanda vs Bélgica | Viernes 26 de junio | 10.00 p. m.

Grupo H

Grupo HPJDFPuntos
1. España244
2. Uruguay202
3. Cabo Verde202
4. Arabia Saudita2-41
  • Cabo Verde vs Arabia Saudita | Viernes 26 de junio | 7.00 p. m.
  • Uruguay vs España | Viernes 26 de junio | 7.00 p. m.

Grupo I

Grupo IPJDFPuntos
1. Francia256
2. Noruega246
3. Senegal2-30
4. Irak2-60
  • Noruega vs Francia | Viernes 26 de junio | 2.00 p. m.
  • Senegal vs Irak | Viernes 26 de junio | 2.00 p. m.

Grupo J

Grupo JDFDFPuntos
1. Argentina256
2. Austria203
3. Argelia2-23
4. Jordania2-30
  • Argelia vs Austria | Sábado 27 de junio | 9.00 p. m.
  • Jordania vs Argentina | Sábado 27 de junio | 9.00 p. m.

Grupo K

Grupo KPJDFPuntos
1. Portugal254
2. Colombia123
3. RD Congo101
4. Uzbekistán2-70
  • Colombia vs Portugal | Sábado 27 de junio | 6.30 p. m.
  • RD Congo vs Uzbekistán | Sábado 27 de junio | 6.30 p. m.

Grupo L

Grupo LPJDFPuntos
1. Inglaterra224
2. Ghana214
3. Croacia2-13
4. Panamá2-20
  • Croacia vs Ghana | Sábado 27 de junio | 4.00 p. m.
  • Panamá vs Inglaterra | Sábado 27 de junio | 4.00 p. m.

¿Qué selecciones han clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

  • México (Grupo A)
  • Estados Unidos (Grupo D)
  • Alemania (Grupo E)
  • Francia (Grupo I)
  • Noruega (Grupo I)
  • Argentina (Grupo J)

¿Qué selecciones han quedado eliminadas del Mundial 2026?

  • Haití
  • Túnez
  • Turquía
  • Jordania
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, miércoles 24 de junio: programación, resultados y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano