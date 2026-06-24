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Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 3 de fase de grupos
A continuación, podrás revisar cómo marcha la tercera fecha de la fase de grupos y los clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Desde este miércoles 24 hasta el sábado 27 se llevará a cabo la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, en la que se terminará de conocer a los 32 países que accederán a los dieciseisavos de final del certamen. De momento, tenemos seis equipos que ya consiguieron su pase a la siguiente ronda y, a continuación, podrás revisar la tabla de posiciones de cada uno de los grupos y la programación de todos estos encuentros.
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Tabla de posiciones del Mundial 2026 y partidos de la jornada 3 de la fase de grupos
Grupo A
|Grupo A
|PJ
|DF
|Puntos
|1. México
|2
|3
|6
|2. Corea del Sur
|2
|0
|3
|3. República Checa
|2
|-1
|1
|4. Sudáfrica
|2
|-2
|1
- República Checa vs México | Miércoles 24 de junio | 8.00 p. m.
- Sudáfrica vs Corea del Sur | Miércoles 24 de junio | 8.00 p. m.
Grupo B
|Grupo B
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Canadá
|2
|6
|4
|2. Suiza
|2
|3
|4
|3. Bosnia y Herzegovina
|2
|-3
|1
|4. Qatar
|2
|-6
|1
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar | Miércoles 24 de junio | 2.00 p. m.
- Suiza vs Canadá | Miércoles 24 de junio | 2.00 p. m.
Grupo C
|Grupo C
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Brasil
|2
|3
|4
|2. Marruecos
|2
|1
|4
|3. Escocia
|2
|0
|3
|4. Haití
|2
|-4
|0
- Escocia vs Brasil | Miércoles 24 de junio | 5.00 p. m.
- Marruecos vs Haití | Miércoles 24 de junio | 5.00 p. m.
Grupo D
|Grupo D
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Estados Unidos
|2
|5
|6
|2. Australia
|2
|0
|3
|3. Paraguay
|2
|-2
|3
|4. Turquía
|2
|-3
|0
- Paraguay vs Australia | Jueves 25 de junio | 9.00 p. m.
- Turquía vs Estados Unidos | Jueves 25 de junio | 9.00 p. m.
Grupo E
|Grupo E
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Alemania
|2
|7
|6
|2. Costa de Marfil
|2
|0
|3
|3. Ecuador
|2
|-1
|1
|4. Curazao
|2
|-6
|1
- Curazao vs Costa de Marfil | Jueves 25 de junio | 3.00 p. m.
- Ecuador vs Alemania | Jueves 25 de junio | 3.00 p. m.
Grupo F
|Grupo F
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Países Bajos
|2
|4
|4
|2. Japón
|2
|4
|4
|3. Suecia
|2
|0
|3
|4. Túnez
|2
|-8
|0
- Japón vs Suecia | Jueves 25 de junio | 6.00 p. m.
- Túnez vs Países Bajos | Jueves 25 de junio | 6.00 p. m.
Grupo G
|Grupo G
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Egipto
|2
|2
|4
|2. Irán
|2
|0
|2
|3. Bélgica
|2
|0
|2
|4. Nueva Zelanda
|2
|-2
|1
- Egipto vs Irán | Viernes 26 de junio | 10.00 p. m.
- Nueva Zelanda vs Bélgica | Viernes 26 de junio | 10.00 p. m.
Grupo H
|Grupo H
|PJ
|DF
|Puntos
|1. España
|2
|4
|4
|2. Uruguay
|2
|0
|2
|3. Cabo Verde
|2
|0
|2
|4. Arabia Saudita
|2
|-4
|1
- Cabo Verde vs Arabia Saudita | Viernes 26 de junio | 7.00 p. m.
- Uruguay vs España | Viernes 26 de junio | 7.00 p. m.
Grupo I
|Grupo I
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Francia
|2
|5
|6
|2. Noruega
|2
|4
|6
|3. Senegal
|2
|-3
|0
|4. Irak
|2
|-6
|0
- Noruega vs Francia | Viernes 26 de junio | 2.00 p. m.
- Senegal vs Irak | Viernes 26 de junio | 2.00 p. m.
Grupo J
|Grupo J
|DF
|DF
|Puntos
|1. Argentina
|2
|5
|6
|2. Austria
|2
|0
|3
|3. Argelia
|2
|-2
|3
|4. Jordania
|2
|-3
|0
- Argelia vs Austria | Sábado 27 de junio | 9.00 p. m.
- Jordania vs Argentina | Sábado 27 de junio | 9.00 p. m.
Grupo K
|Grupo K
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Portugal
|2
|5
|4
|2. Colombia
|1
|2
|3
|3. RD Congo
|1
|0
|1
|4. Uzbekistán
|2
|-7
|0
- Colombia vs Portugal | Sábado 27 de junio | 6.30 p. m.
- RD Congo vs Uzbekistán | Sábado 27 de junio | 6.30 p. m.
Grupo L
|Grupo L
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Inglaterra
|2
|2
|4
|2. Ghana
|2
|1
|4
|3. Croacia
|2
|-1
|3
|4. Panamá
|2
|-2
|0
- Croacia vs Ghana | Sábado 27 de junio | 4.00 p. m.
- Panamá vs Inglaterra | Sábado 27 de junio | 4.00 p. m.
¿Qué selecciones han clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026?
- México (Grupo A)
- Estados Unidos (Grupo D)
- Alemania (Grupo E)
- Francia (Grupo I)
- Noruega (Grupo I)
- Argentina (Grupo J)
¿Qué selecciones han quedado eliminadas del Mundial 2026?
- Haití
- Túnez
- Turquía
- Jordania
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