Inglaterra empató 0-0 con Ghana y desperdició una gran chance para despuntar en el grupo L y asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, el mediocampista inglés Jude Bellingham fue elegido como el mejor jugador del partido; sin embargo, el futbolista rechazó este trofeo y aseguró que lo merecía uno de los defensores ghaneses.

En la zona mixta, Jude Bellingham fue consultado sobre cómo se siente por haber recibido el premio al mejor jugador del partido y fue claro al decir que no lo merecía: “Sí, no me lo merecía, para ser sincero. Probablemente debería haber sido para uno de los chicos de Ghana, que defendieron muy bien”.

Luego, agradeció a las personas que votaron por él, pero añadió que probablemente debió haberlo ganado uno de los rivales: “Tuve un par de momentos. Fue difícil entrar en el partido, pero estoy agradecido con quien haya votado. Aunque sí, probablemente debería haber ido para uno de sus jugadores que defendió tan bien, así que bien por ellos”.

Finalmente, se deshizo en elogios hacia Ghana y destacó su buen planteamiento: “Como siempre, es la fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra, ganamos el primero, lo hacemos bien, y luego empatamos el segundo. Pero está bien. Creo que ellos jugaron a buscar el empate, ya que eso los habría clasificado, y bien por ellos, hicieron un gran trabajo".

¿Cuándo vuelve a jugar Inglaterra en el Mundial 2026?

Tras el 0-0 ante Ghana, Inglaterra enfrentará a Panamá por la última fecha del grupo L del Mundial 2026 el próximo sábado 27 de junio desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Meadowlands Stadium.