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Cruces por 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas y horarios de los partidos

Ya empezamos a tener el panorama un poco más claro. A continuación, podrás revisar los clasificados y cuándo se jugarán los enfrentamientos por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Gary Huaman
La Copa Mundial de la FIFA se encuentra en la segunda fecha de la fase de grupos.
La Copa Mundial de la FIFA se encuentra en la segunda fecha de la fase de grupos. | Foto: FIFA
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Ya se está jugando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya empezamos a tener algunos clasificados a los dieciseisavos de final del torneo. De momento, hay dos equipos ya clasificados a esta instancia y empiezan a definirse los cruces. En la siguiente nota podrás revisar todo sobre la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA.

Tabla de posiciones de la fecha 2 del Mundial 2026

PUEDES VER: Tabla de posiciones del Mundial 2026: programación y resultados de la fecha 2 de fase de grupos

Clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

A diferencia de otras ediciones, la FIFA instauró la ronda de los dieciseisavos de final, en la que clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

  • México
  • Estados Unidos

Cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿cómo son los partidos?

Para premiar el gran rendimiento en la primera fase, ocho ganadores de grupo se medirán ante los clasificados por la vía de los mejores terceros puestos. Luego, los cuatro ganadores de grupo restantes se enfrentarán de forma cruzada a escoltas de otros sectores. Finalmente, las selecciones que avancen como sublíderes de los sectores restantes se eliminarán entre sí.

  • Ganador del Grupo A (México) vs. tercero de los grupos C, E, F, H o I
  • Ganador del Grupo B vs. tercero de los grupos E, F, G, I o J
  • Ganador del Grupo D (Estados Unidos) vs. tercero de los grupos B, E, F, I o J
  • Ganador del Grupo E vs. tercero de los grupos A, B, C, D o F
  • Ganador del Grupo G vs. tercero de los grupos A, E, H, I o J
  • Ganador del Grupo I vs. tercero de los grupos C, D, F, G o H
  • Ganador del Grupo J vs. tercero de los grupos D, E, I, J o L
  • Ganador del Grupo L vs. tercero de los grupos E, H, I, J o K
  • Ganador del Grupo C vs. segundo del Grupo F
  • Ganador del Grupo F vs. segundo del Grupo C
  • Ganador del Grupo H vs. segundo del Grupo J
  • Ganador del Grupo K vs. segundo del Grupo L
  • Segundo del Grupo A vs. segundo del Grupo B (Este será el partido inaugural de la ronda en Los Ángeles el 28 de junio)
  • Segundo del Grupo E vs. segundo del Grupo I
  • Segundo del Grupo D vs. segundo del Grupo G
  • Segundo del Grupo K vs. segundo del Grupo L

¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (ronda de 32) se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio del 2026. En esta fase se disputarán 16 partidos eliminatorios distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

¿En qué estadios se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Domingo 28 de junio

  • Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)
  • Estadio de Boston (Gillette Stadium)

Lunes 29 de junio

  • Estadio de Monterrey (Estadio BBVA)
  • Estadio de Houston (NRG Stadium)
  • Estadio de Dallas (AT&T Stadium)

Martes 30 de junio

  • Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)
  • Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Miércoles 1 de julio

  • Estadio de San Francisco (Levi's Stadium)
  • Estadio de Seattle (Lumen Field)
  • Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium)

Jueves 2 de julio

  • Estadio de Toronto (BMO Field)
  • Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)
  • Estadio de Vancouver (BC Place)

Viernes 3 de julio

  • Estadio de Miami (Hard Rock Stadium)
  • Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
  • Estadio de Orlando (Camping World Stadium)
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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