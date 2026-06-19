Cruces por 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas y horarios de los partidos

Ya se está jugando la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 y ya empezamos a tener algunos clasificados a los dieciseisavos de final del torneo. De momento, hay dos equipos ya clasificados a esta instancia y empiezan a definirse los cruces. En la siguiente nota podrás revisar todo sobre la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA.

Clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

A diferencia de otras ediciones, la FIFA instauró la ronda de los dieciseisavos de final, en la que clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

México

Estados Unidos

Cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: ¿cómo son los partidos?

Para premiar el gran rendimiento en la primera fase, ocho ganadores de grupo se medirán ante los clasificados por la vía de los mejores terceros puestos. Luego, los cuatro ganadores de grupo restantes se enfrentarán de forma cruzada a escoltas de otros sectores. Finalmente, las selecciones que avancen como sublíderes de los sectores restantes se eliminarán entre sí.

Ganador del Grupo A (México) vs. tercero de los grupos C, E, F, H o I

(México) vs. tercero de los grupos C, E, F, H o I Ganador del Grupo B vs. tercero de los grupos E, F, G, I o J

vs. tercero de los grupos E, F, G, I o J Ganador del Grupo D (Estados Unidos) vs. tercero de los grupos B, E, F, I o J

(Estados Unidos) vs. tercero de los grupos B, E, F, I o J Ganador del Grupo E vs. tercero de los grupos A, B, C, D o F

vs. tercero de los grupos A, B, C, D o F Ganador del Grupo G vs. tercero de los grupos A, E, H, I o J

vs. tercero de los grupos A, E, H, I o J Ganador del Grupo I vs. tercero de los grupos C, D, F, G o H

vs. tercero de los grupos C, D, F, G o H Ganador del Grupo J vs. tercero de los grupos D, E, I, J o L

vs. tercero de los grupos D, E, I, J o L Ganador del Grupo L vs. tercero de los grupos E, H, I, J o K

vs. tercero de los grupos E, H, I, J o K Ganador del Grupo C vs. segundo del Grupo F

vs. segundo del Grupo F Ganador del Grupo F vs. segundo del Grupo C

vs. segundo del Grupo C Ganador del Grupo H vs. segundo del Grupo J

vs. segundo del Grupo J Ganador del Grupo K vs. segundo del Grupo L

vs. segundo del Grupo L Segundo del Grupo A vs. segundo del Grupo B (Este será el partido inaugural de la ronda en Los Ángeles el 28 de junio)

vs. segundo del Grupo B (Este será el partido inaugural de la ronda en Los Ángeles el 28 de junio) Segundo del Grupo E vs. segundo del Grupo I

vs. segundo del Grupo I Segundo del Grupo D vs. segundo del Grupo G

vs. segundo del Grupo G Segundo del Grupo K vs. segundo del Grupo L

¿Cuándo se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 (ronda de 32) se jugarán entre el 28 de junio y el 3 de julio del 2026. En esta fase se disputarán 16 partidos eliminatorios distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

¿En qué estadios se jugarán los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Domingo 28 de junio

Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)

Estadio de Boston (Gillette Stadium)

Lunes 29 de junio

Estadio de Monterrey (Estadio BBVA)

Estadio de Houston (NRG Stadium)

Estadio de Dallas (AT&T Stadium)

Martes 30 de junio

Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)

Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium)

Miércoles 1 de julio

Estadio de San Francisco (Levi's Stadium)

Estadio de Seattle (Lumen Field)

Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium)

Jueves 2 de julio

Estadio de Toronto (BMO Field)

Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium)

Estadio de Vancouver (BC Place)

Viernes 3 de julio