¿Brasil o Argentina? La IA reveló qué selección sudamericana tiene más opciones de conquistar el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya comenzó y las selecciones sudamericanas buscan dejar su huella en la máxima cita del fútbol. En medio de las expectativas por el desempeño de los representantes de la Conmebol, una consulta realizada a la inteligencia artificial analizó cuál de estos equipos cuenta con mayores posibilidades de levantar el trofeo.

De acuerdo con el análisis, Argentina aparece como la selección sudamericana con mejores opciones de coronarse campeona del mundo. La vigente monarca llega al torneo con una base consolidada, la experiencia de varios de sus referentes y un proyecto encabezado por Lionel Scaloni que ha conseguido títulos importantes en los últimos años.

La inteligencia artificial considera que la Albiceleste mantiene una combinación de jerarquía y recambio generacional que le permite competir al más alto nivel. Figuras como Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister forman parte de una plantilla que se perfila como una de las favoritas del campeonato.

Brasil ocupa el segundo lugar entre las selecciones de Sudamérica con mayores probabilidades de conquistar el Mundial 2026. La Canarinha destaca por la calidad de sus futbolistas y la profundidad de su plantel, factores que la convierten en una candidata habitual a pelear por el título.

En el análisis también sobresale Colombia, que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El combinado cafetero ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años y cuenta con jugadores capaces de competir ante las principales potencias del fútbol mundial.

Uruguay y Ecuador también fueron considerados entre los equipos sudamericanos con posibilidades de realizar una destacada campaña. Mientras la Celeste apuesta por la mezcla de juventud y experiencia, la Tri ha consolidado una generación de futbolistas que ha ganado protagonismo en el ámbito internacional.

Aunque la inteligencia artificial coloca a Argentina como la principal carta sudamericana para conquistar el Mundial 2026, recuerda que el fútbol suele ofrecer resultados inesperados y que el rendimiento en cada partido será determinante para definir al próximo campeón del mundo.

Predicciones de selecciones sudamericanas.

¿Qué selección sudamericana tiene más opciones de ganar el Mundial 2026, según la IA?

Argentina.

Brasil.

Colombia.

Uruguay.

Ecuador.

El análisis destaca la actualidad deportiva, el nivel de las plantillas, la experiencia en torneos internacionales y el rendimiento reciente como algunos de los factores que influyen en las probabilidades de cada selección.