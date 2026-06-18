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Brasil vs Haití EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver partido

Brasil se enfrenta a Haití, por el Grupo C del Mundial 2026, en el Estadio Filadelfia. Conoce horarios y canales para no perderte ningún detalle de este encuentro.

Wilfredo Inostroza
Brasil se enfrenta a Haití por el Mundial 2026
Brasil se enfrenta a Haití por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Brasil se enfrenta a Haití el viernes 19 de julio, a partir de las 19.30 hora de Perú y 21.30 de Argentina, en partido por la fecha dos del Mundial 2026. Este encuentro, correspondiente al Grupo C del certamen, se juega en el Estadio Filadelfia y promete emoción de principio a fin. Conoce todos los detalles a continuación.

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Brasil vs Haití: previa del partido

Brasil y Haití se miden en el Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) en escenarios muy distintos. El Scratch llega a esta segunda fecha del Grupo C con la obligación de despejar las dudas tras empatar 1-1 ante Marruecos en el debut. Para los dirigidos por Carlo Ancelotti, conseguir los tres puntos es vital para calmar las críticas de la exigente prensa de su país.

Por su parte, el combinado caribeño afronta este duelo tras caer por 1-0 ante Escocia. La estrategia haitiana se centrará en resistir el poderío ofensivo de figuras como Vinícius Júnior y Raphinha, con la intención de dar la sorpresa al contragolpe. Aunque el favoritismo brasileño es absoluto, la Verdeamarela no se confía y busca evitar cualquier tropiezo que comprometa su clasificación.

El historial oficial favorece ampliamente a los sudamericanos. El antecedente más reciente en torneos oficiales se remonta a la Copa América Centenario 2016, disputada en Estados Unidos, donde Brasil aplastó a Haití por un contundente 7-1 en la fase de grupos.

Brasil

Brasil se alista para imponerse a Haití

Brasil vs Haití: horario

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19.30 horas
  • México: 18.30 horas
  • Estados Unidos: 20.30 horas (Miami y Nueva York) y 17.30 horas (Los Ángeles)
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 20.30 horas
  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.30 horas
  • España: 2.30 horas (del día siguiente)

Brasil vs Haití: canales

  • Perú: DSports, DGO y Paramount+
  • Argentina: TyC Sports, TyC Sports Play, DSports, DGO, Flow Sports y Paramount+
  • Colombia: DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Chile: DSports, DGO y Paramount+
  • Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
  • Paraguay: Unicanal
  • Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play y Disney+
  • México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, UNIVERSO, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Brasil vs Haití: pronósticos y cuotas de apuesta

Brasil parte como amplio favorito para imponerse a Haití, de acuerdo con las principales casas de apuestas.

CasasBrasilEmpateHaití
Te Apuesto1.119.0225.45
Apuesta Total1.1010.4021.00
Betano1.149.2524.00
Bet 3651.0811.0023.00
Caliente1.1110.7522.00

Brasil vs Haití: alineaciones probables

Brasil: Alisson, Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinicius, Igor Thiago.

Haití: Johny Placide; Martin Expérience, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Carlens Arcus; Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques; Ruben Providence, Louicius Deedson, Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot.

Brasil vs Haití: historial

  • Brasil 7-1 Haití | Copa América Centenario
  • Haití 0-6 Brasil | Amistoso del 2004
  • Brasil 4-0 Haití | Amistoso de 1974

Brasil vs Haití: estadio

Estadio Filadelfia

Estadio Filadelfia, sede del partido

El partido entre Brasil y Haití se disputa en el Estadio Filadelfia, cuyo nombre oficial es Lincoln Financial Field, recinto con capacidad para 67.594 espectadores.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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