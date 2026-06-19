Raphinha se lesionó en el Brasil vs Haití y preocupa su estadía en el Mundial 2026

Brasil se fue al descanso ganando por 3-0 ante Haití por la segunda fecha del Mundial 2026. No obstante, no todo es alegría, pues la selección carioca recibió una pésima noticia que puede afectar a la delegación de cara a su participación en este torneo: Raphinha se retiró lesionado.

Sucede que sobre el minuto 38 de la primera parte, el delantero del FC Barcelona se quedó en cunclillas, siendo escoltado por todos sus compañeros, quienes mostraron su preocupación por su compañero, quien realizó señas de que no podía continuar jugando.

“Ayayayay Brasil, ay Raphinha, no huele bien esto”, se escuchó decir a los comentaristas de DSports, quienes también se mostraron bastante angustiados por lo sucedido. “Ojo que Neymar también está lesionado y estará recién para los dieciseisavos… Ojo, sale Raphinha, parece muscular… ¡Ay, Brasil! Esto es insólito”, añadieron.

Brasil vs Haití: Raphinha se retiró lesionado

Raphinha no pudo continuar y se fue cambiado en el primer tiempo.

En las imágenes se puede ver como Raphinha se recompone y empieza a caminar hacia la zona técnica, le da la mano a todos los que estaban delante suyo, incluido el entrenador Carlo Ancelotti, quien mandó en lugar del futbolista del FC Barcelona al joven delantero de 19 años, Rayan.

Recordemos que el brasileño llegó con lo justo al Mundial 2026, pues durante la temporada anterior atravesó grandes problemas con respecto al aspecto físico, pues sumó un total de 5 lesiones entre problemas musculares, golpes y periodos de descanso forzado.

Tras el partido ante Haití, la Canarinha enfrentará a Escocia por la última fecha del grupo C el próximo miércoles 24 de junio y si es que Raphinha tiene un problema muscular, entonces todo hace indicar que podría perderse este encuentro y, dependiendo de la gravedad de esto, se verá cuánto tiempo estará afuera.