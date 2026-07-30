Aviso importante: todos los ciudadanos estadounidenses que vivan fuera de la capital tendrán la oportunidad de adquirir pasaportes de edición limitada, los cuales incorporarán una imagen del presidente Donald Trump y conmemorarán el 250 aniversario de la nación. Esta información fue proporcionada por el Departamento de Estado. A continuación, todo lo que debes saber.

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Las 27 agencias de pasaportes en todo el país empezarán a emitir documentos de viaje especiales el próximo mes (agosto), una opción que anteriormente solo estaba disponible en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., para quienes realizaban la solicitud en persona. Este nuevo pasaporte, que incluye un retrato de Donald Trump en una de sus páginas interiores, marca un hito al ser el primer documento de viaje que presenta la imagen de un presidente vivo.

EE. UU.: estos pasaportes con marca de Trump estarían disponibles a partir de esta fecha.

Este lanzamiento se suma a una serie de iniciativas que han integrado el nombre y la imagen de Trump en diversos elementos de gran visibilidad, como edificios y documentos oficiales. Su figura también aparece en una moneda conmemorativa dorada que celebra la fundación del país, la cual ya está siendo producida por la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

Además, se están realizando gestiones para incluir su firma en todos los nuevos billetes estadounidenses, un hecho sin precedentes para un presidente en funciones. Con relación a la alta demanda, el Departamento de Estado ha confirmado la disponibilidad de 250.000 pasaportes conmemorativos adicionales, denominados ‘Pasaporte Patriota’.

A partir del 8 de agosto, las oficinas de pasaportes en Centennial (Colorado), Chicago, Dallas, Detroit, Nueva Orleans, Nueva York y Stamford (Connecticut) ofrecerán estos pasaportes en eventos especiales de un solo día, con planes de expandir la lista a otras oficinas a lo largo del mes.

¿Cómo solicitarlo y qué más se sabe sobre este pasaporte?

Las personas interesadas en obtener el pasaporte especial deberán realizar la solicitud en persona en la fecha indicada en el sitio web del departamento de pasaportes. Por otro lado, quienes opten por un pasaporte tradicional deberán hacerlo en fechas distintas.

El pasaporte conmemorativo destaca por incluir la fotografía de Donald Trump sobre un sello dorado que lleva su firma en una de sus páginas interiores. La portada presenta las palabras “Estados Unidos de América” en letras doradas y en negrita en la parte superior, mientras que “Pasaporte” se encuentra en la parte inferior, lo que representa un cambio respecto al diseño estándar actual.

En la contraportada, se observa una pequeña bandera estadounidense laminada en oro, acompañada del número 250 rodeado de estrellas. Actualmente, los únicos presidentes que aparecen en los pasaportes estadounidenses son George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, quienes se muestran en una imagen a doble página del Monte Rushmore, ubicado en Dakota del Sur.