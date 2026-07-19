¡SORPRESA MÁXIMA! Trump se roba el show en el Mundial 2026 tras posar junto a la selección de España en la tradicional foto de los campeones

La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 dejó una escena inesperada que rápidamente captó la atención internacional. Tras la consagración de España como campeona, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó uno de los momentos más comentados de la premiación al permanecer junto al equipo español durante la entrega del trofeo y aparecer en la celebración posterior al título.

Trump quiso "colarse" en la foto de celebración del Mundial 2026 tras entregar el título a Rodri

El momento ocurrió en el podio del MetLife Stadium, donde Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron los encargados de entregar el trofeo al mediocampista Rodri, figura de la selección española. Sin embargo, tras cumplir con la ceremonia oficial, el mandatario estadounidense no se retiró del escenario, como suele ocurrir en este tipo de actos.

Las imágenes mostraron a Trump sonriente junto a los futbolistas españoles, mientras Rodri intentaba ubicarlo a un costado para que la atención se centrara en los verdaderos protagonistas de la jornada. Infantino también intervino para facilitar que los jugadores pudieran disfrutar del histórico momento sin que la presencia del político desplazara el protagonismo deportivo.

El presidente de Estados Unidos participó en la ceremonia de premiación.

La situación generó comentarios en redes sociales, ya que el protocolo habitual establece que las autoridades abandonen el podio después de entregar el título, para que los campeones celebren en solitario. No obstante, la presencia de Trump en la escena terminó convirtiéndose en una de las postales más virales del Mundial 2026.

Ferran Torres lidera a España hacia el título del Mundial 2026

Más allá de la polémica durante la premiación, la historia del torneo se escribió dentro del campo. España protagonizó una final de alta intensidad frente a Argentina, en un duelo marcado por el equilibrio táctico y la solidez defensiva de ambos equipos. El partido llegó sin goles al final del tiempo reglamentario, pero la definición apareció en la prórroga. En el minuto 106, Ferran Torres encontró el espacio necesario y marcó el tanto decisivo ante Emiliano "Dibu" Martínez, luego de la revisión correspondiente del VAR.

Con ese triunfo, España volvió a levantar el trofeo mundialista y sumó su segunda estrella después del campeonato conseguido en Sudáfrica 2010. La selección española cerró una campaña histórica tras superar a rivales de gran nivel y convertirse en una de las grandes protagonistas del Mundial 2026.

La celebración final quedó marcada por dos imágenes: el triunfo deportivo de España y la aparición de Trump en la foto de los campeones, una escena que ya forma parte de los momentos más comentados de esta edición del torneo.