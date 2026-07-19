0
LO ÚLTIMO
España campeón del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Argentina
EN VIVO
Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1

Los mejores memes que dejó la final del Mundial España vs Argentina: justo triunfo de la selección española

Tras el enfrentamiento entre España y Argentina, las redes sociales se inundaron de memes y comentarios creativos, donde la garra española resaltó en el tiempo suplementario.

Melanni Miranda
1 de 3
Los mejores memes que dejó la final del Mundial España vs Argentina: justo triunfo de la selección española.
Los mejores memes que dejó la final del Mundial España vs Argentina: justo triunfo de la selección española. | Redes sociales X | Composición Líbero | Melanni Miranda
Los mejores memes que dejó la final del Mundial España vs Argentina: justo triunfo de la selección española. | Composición Líbero | Melanni Miranda | Redes sociales X
2 de 3
Selección de España venció a Argentina
Selección de España venció a Argentina
Selección de España venció a Argentina
3 de 3
Selección de España venció a Argentina.
Selección de España venció a Argentina. | Redes Sociales
Selección de España venció a Argentina. | Redes Sociales
COMPARTIR
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. RESULTADOS Lotería de Boyacá del sábado 18 de julio: números ganadores del ÚLTIMO SORTEO y premio mayor

  2. Sinuano Día HOY, domingo 19 de julio, EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

  3. Confirmado | Estos son los números de La Tinka que más veces han salido ganadores en 2025

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano