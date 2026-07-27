Aviso importante: el sábado 25 de julio de 2026, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizaron detenciones de varios trabajadores en Summit Drive, al sur de Weiss Road, en las cercanías de North Center, según informaron testigos presenciales. A través de un video grabado por un transeúnte se pudo documentar la intervención, pero todavía no se ha precisado la cantidad de personas arrestadas ni más detalles.

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Según informes de WNEM, Sylvia Tukey, residente cercana al lugar de la detención de varios trabajadores, comentó que este grupo de trabajadores había estado laborando en la obra durante este fin de semana. Tukey, quien se encontraba en su patio trasero al momento del incidente, también señaló a los empleados como personas comprometidas con su labor. "Eran muy trabajadores. ¿Cuántas personas quieren estar cavando una zanja? Me da pena, porque es una forma muy dura de criar una familia", mencionó.

La vecina también recalcó que los vehículos de los trabajadores eran furgonetas blancas sin distintivos, lo que generó incertidumbre entre los residentes sobre la empresa que los contrataba. "Nos preguntábamos de qué compañía se trataba, pero no teníamos ni idea. Espero que estuvieran instalando algún tipo de fibra óptica", agregó.

Tras la detención, las obras en la carretera quedaron paralizadas, dejando zanjas de varios metros de profundidad y materiales desordenados a lo largo de la calzada. "Espero que lo reparen pronto. Antes no estaba así. Pero no tengo ni idea de quién puso los conos", sentenció Tukey.

¿Qué se sabe sobre la empresa en la que trabajaban los detenidos?

Bajo este contexto, es importante señalar que la identidad de la empresa empleadora de los detenidos permanece en el anonimato. La noche del lunes 27 de julio, se llevó a cabo una manifestación en las cercanías del sitio donde ocurrió la detención el sábado, con el lema “Fuera el ICE de nuestras calles”.

Este evento reciente busca expresar el descontento de la comunidad ante la situación.