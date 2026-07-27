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Fiestas Patrias 2026: horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y Corredores para este 28 y 29 de julio

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció cambios en los trayectos y en la frecuencia de estos servicios. ¿Cuáles son sus horarios por Fiestas Patrias?

Melanni Miranda
Fiestas Patrias: horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro, Corredores y Aerodirecto para este 28 y 29 de julio.
Fiestas Patrias: horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro, Corredores y Aerodirecto para este 28 y 29 de julio. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Aviso importante: la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que forma parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó sobre un horario especial para el transporte público autorizado durante el feriado por las Fiestas Patrias. Esta disposición se aplicará el martes 28 y el miércoles 29 de julio, con la finalidad de poder garantizar la continuidad del servicio ante el incremento de usuarios que se espera en estas fechas.

Es importante saber que sí estarán disponibles el Metropolitano, la Línea 1 del Metro de Lima, la Línea 2, así como los Corredores Complementarios. Además, se ofrecerá el servicio del Aerodirecto, el transporte regular y los taxis autorizados. AQUÍ más detalles.

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Fiestas Patrias 2026: horarios especiales del Metropolitano para este 28 y 29 de julio

Metropolitano.

Fiestas Patrias 2026: horarios especiales del Metropolitano, Línea 1 y 2 del Metro y Corredores para este 28 y 29 de julio.

La ATU confirmó que el servicio del Metropolitano estará operativo el 28 y 29 de julio:

  • Servicios regulares A, B y C: de 5.00 a. m. a 10.00 p. m.
  • Expreso 1: de 6.00 a. m. a 9.00 p. m.
  • Expreso 5: de 6.00 a. m. a 8.00 p. m.
  • Servicios alimentadores: hasta las 11.00 p. m.

Fiestas Patrias 2026: horarios especiales de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: de 5.30 a. m. a 10.00 p. m.
  • Frecuencia de trenes:
  • Martes 28 de julio: cada 5.5 a 15 minutos.
  • Miércoles 29 de julio: cada 6.5 a 15 minutos.
ATU

ATU confirma horarios especiales para este 28 y 29 de julio de 2026.

Fiestas Patrias 2026: horarios especiales de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

  • Horario: de 6.00 a. m. a 11.00 p. m.

Fiestas Patrias 2026: horarios especiales de los Corredores complementarios

  • Horario: de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

¿Cuál es el horario del Aerodirecto, de los taxis autorizados y las líneas de Servicio Regular?

Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales durante el feriado largo por Fiestas Patrias. Asimismo, la ATU aconsejó a los usuarios que consulten los horarios del transporte público regular, que operará de 4.30 a. m. a 12.00 a. m., así como el servicio de taxi autorizado, disponible las 24 horas. Esta recomendación busca facilitar la planificación de los desplazamientos y prevenir inconvenientes en los recorridos por Lima y Callao.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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