- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Alianza Lima
- Chelsea vs Manchester City
- Al Nassr vs Gamba Osaka
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Tabla Liga 1
Gobierno peruano declara día no laborable este 27 de julio: ¿para quiénes aplica la medida por Fiestas Patrias?
Algunos trabajadores podrán gozar de hasta cinco días libres consecutivos, luego de que mediante un Decreto Supremo se declare el 27 de julio como no laborable.
En nuestro país, julio es un mes muy importante debido a la celebración por Fiestas Patrias, que permite a la ciudadanía descansar de dos feriados. Pero eso no es todo, ya que el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM declara el lunes 27 de julio de 2026 como día no laborable compensable para los trabajadores del sector público a nivel nacional.
PUEDES VER: Cronograma de pagos del Banco de la Nación para mayo 2026: estas son las fechas para cobrar pensiones y sueldos
Esto quiere decir que, en julio, los servidores estatales podrán descansar desde el lunes 27 hasta el miércoles 29. A ello se suma que el fin de semana anterior, sábado 25 y domingo 26, también se considera días libres, por lo que tendrán hasta cinco fechas para realizar diversas actividades recreativas en el marco de los 205 años de Independencia del Perú.
Fiestas Patrias: el 27 de julio será día no laborable
“Se declara día no laborable, para los trabajadores del sector público, a nivel nacional, el lunes 27 de julio de 2026. Para fines tributarios, el día no laborable establecido en el numeral precedente es considerado hábil.”, indica el reciente Decreto Supremo firmado por el presidente José María Balcázar.
Ciudadanos gozarán del día no laborable 27 de julio durante Fiestas Patrias 2026.
Por otro lado, se precisa que las horas no trabajadas deberán compensarse dentro de los 10 días siguientes o conforme lo determine cada institución del sector público. Asimismo, la disposición señala que esta jornada será tomada como día hábil para efectos tributarios.
Respecto a la consulta sobre quiénes podrán descansar el 27 de julio, la disposición es obligatoria para el sector público, pero también podrá implementarse en el sector privado, siempre que exista un acuerdo entre las empresas y sus trabajadores. En tanto, los servicios considerados esenciales como salud, transporte, telecomunicaciones, seguridad y sistema financiero seguirán funcionando con normalidad para asegurar la atención de la población.
¿Cuándo se celebran las Fiestas Patrias este 2026?
Las Fiestas Patrias se realizarán este 2026 el martes 28 y miércoles 29 de julio, fechas en las que se conmemora la Independencia del Perú y se realizan diversas actividades cívicas, desfiles y celebraciones en todo el país. Ante la reciente medida, los días clave de descanso y celebración se distribuyen de la siguiente manera en el calendario oficial:
- Lunes 27 de julio: Declarado día no laborable compensable para el sector público, lo que crea un fin de semana largo (del sábado 25 al miércoles 29)
- Martes 28 de julio: Feriado nacional en conmemoración de la Declaración de la Independencia del Perú
- Miércoles 29 de julio: Feriado nacional con motivo de las celebraciones cívico-militares (Gran Parada Militar)
- 1
Gobierno peruano declara día no laborable este 27 de julio: ¿para quiénes aplica la medida por Fiestas Patrias?
- 2
ATU anuncia los horarios de Línea 1 del Metro para mayo 2026: revisa la franja horaria de lunes a domingo
- 3
Reniec anuncia nuevo horario para este feriado 6 de agosto: sedes seleccionadas para recoger tu DNI
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90