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La mejor noticia para pensionistas de la ONP: inició pago de pensión de junio 2026, según el cronograma

Los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional iniciarán el cobro de sus pensiones de junio de 2026 desde este viernes 5 en el Banco de la Nación.

Angie De La Cruz
Pensionistas ONP empezaron a cobrar su depósito desde este viernes 5 de junio de 2026.
Pensionistas ONP empezaron a cobrar su depósito desde este viernes 5 de junio de 2026. | Composición: Líbero/ChatGPT
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Pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibieron una excelente noticia con el inicio del pago de pensiones correspondiente a junio de 2026. De acuerdo con el cronograma oficial, los beneficiarios podrán cobrar su depósito desde este viernes 5 a través de agencias bancarias y cajeros automáticos del Banco de la Nación (BN).

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Pago ONP: ¿qué pensionistas reciben su depósito este viernes 5 de junio del 2026?

De acuerdo con el cronograma oficial, los primeros en recbir el depósito son los pensionistas del régimen Decreto Ley N.° 19990 cuyos apellidos paternos empiezan con las letras A, B y C. Revisa las fechas completas:

  • Apellidos A-C: viernes 5 de junio
  • Apellidos D-L: lunes 8 de junio
  • Apellidos M-Q: martes 9 de junio
  • Apellidos R-Z: miércoles 10 de junio
  • Abono de pago a domicilio: viernes 5 de junio
  • Inicio del pago a domicilio: lunes 15 de junio
  • Fin de pago a domicilio: miércoles 24 de junio.

Los abonos se realizan directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, quienes también pueden retirar sus fondos a través de cajeros automáticos, agentes autorizados y ventanillas de las entidades financieras afiliadas.

pago de pensión ONP

ONP inició el pago de pensiones del mes de junio este viernes 5.

Por otro lado, los pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley N.° 18846, Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo, así como los beneficiarios de la Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y de la Ley N.° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo), recibirán el abono de sus pensiones el próximo 11 de junio.

Los depósitos se efectuarán en cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. En el caso de los pensionistas que cobran mediante la modalidad de pago a domicilio, la entrega se realizará entre el 18 y el 24 de junio, de acuerdo con el cronograma establecido por la ONP.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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