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DNI gratis en Rímac este 8 de agosto: dónde será la campaña de Reniec y quiénes se beneficiarán

¡Atención, vecinos del Rímac! Este sábado 8 de agosto de 2026 se realizará la campaña gratuita de identificación y está dirigida a diversos sectores.

Angie De La Cruz
La Municipalidad del Rímac informó sobre esta campaña de DNI gratuito este sábado 8 de agosto.
La Municipalidad del Rímac informó sobre esta campaña de DNI gratuito este sábado 8 de agosto. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Los vecinos del distrito del Rímac tendrán la oportunidad de realizar trámites de identificación sin costo gracias a una nueva campaña gratuita que se llevará a cabo este sábado 8 de agosto. La jornada busca facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que más lo necesitan.

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DNI gratuito: ¿Dónde será la campaña y quiénes podrán acceder?

La jornada de DNI gratis se desarrollará en el Centro Cultural Rímac, ubicado en el jirón Chiclayo 594, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.. Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación para facilitar el proceso de atención.

La campaña está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema, quienes podrán recibir atención especializada durante la actividad.

DNI gratuito

Reniec y la Municipalidad del Rímac realizarán campaña de DNI gratuito.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a la población más vulnerable del distrito, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a un documento indispensable para realizar diversos trámites, acceder a programas sociales y ejercer sus derechos.

Las campañas gratuitas de identificación también buscan reducir las brechas de acceso a los servicios públicos, especialmente entre menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo la inclusión social.

Las autoridades invitaron a los vecinos del Rímac que cumplan con los requisitos a participar en esta campaña gratuita de identificación y aprovechar esta oportunidad para realizar sus trámites de manera rápida y sin costo.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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