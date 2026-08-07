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DNI gratis en Rímac este 8 de agosto: dónde será la campaña de Reniec y quiénes se beneficiarán
¡Atención, vecinos del Rímac! Este sábado 8 de agosto de 2026 se realizará la campaña gratuita de identificación y está dirigida a diversos sectores.
Los vecinos del distrito del Rímac tendrán la oportunidad de realizar trámites de identificación sin costo gracias a una nueva campaña gratuita que se llevará a cabo este sábado 8 de agosto. La jornada busca facilitar el acceso al Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas que más lo necesitan.
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DNI gratuito: ¿Dónde será la campaña y quiénes podrán acceder?
La jornada de DNI gratis se desarrollará en el Centro Cultural Rímac, ubicado en el jirón Chiclayo 594, desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.. Se recomienda a los asistentes acudir con anticipación para facilitar el proceso de atención.
La campaña está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, así como a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema, quienes podrán recibir atención especializada durante la actividad.
Reniec y la Municipalidad del Rímac realizarán campaña de DNI gratuito.
Esta iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios de identificación a la población más vulnerable del distrito, permitiendo que más ciudadanos puedan acceder a un documento indispensable para realizar diversos trámites, acceder a programas sociales y ejercer sus derechos.
Las campañas gratuitas de identificación también buscan reducir las brechas de acceso a los servicios públicos, especialmente entre menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, fortaleciendo la inclusión social.
Las autoridades invitaron a los vecinos del Rímac que cumplan con los requisitos a participar en esta campaña gratuita de identificación y aprovechar esta oportunidad para realizar sus trámites de manera rápida y sin costo.
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