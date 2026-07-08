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Renovación de DNI gratis en Chorrillos: fechas de la campaña, horario, lugar y beneficiarios
Vecinos de Chorrillos contarán con una campaña de renovación gratuita del DNI. La iniciativa está dirigida a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Los vecinos de Chorrillos podrán renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita gracias a una campaña impulsada por la municipalidad del distrito. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a este trámite sin costo alguno y promover que los ciudadanos mantengan el moderno documento electrónico.
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Campaña de DNI gratis en Chorrillos
La Municipalidad de Chorrillos informó que la jornada de renovación gratuita del DNI se desarrollará los miércoles 9 y 16 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a. m.. La atención se brindará en el local de DEMUNA - Anexo Casa de la Mujer, donde personal especializado atenderá a los beneficiarios durante ambas fechas.
La Municipalidad de Chorrillos realizará una jornada gratuita de renovación de DNI.
La campaña está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Con esta iniciativa, la comuna de Chorrillos busca que las poblaciones más vulnerables realicen este tipo de trámites de manera sencilla y práctica.
Asimismo, la municipalidad precisó que la atención será por orden de llegada, por lo que recomendó a los interesados acudir con anticipación. Además, la campaña contará con 100 cupos para el trámite de renovación del DNI, por lo que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de vacantes.
Como la jornada se realizará en el local de DEMUNA - Anexo Casa de la Mujer, ubicado en el distrito de Chorrillos, este espacio ha sido habilitado para brindar una atención adecuada a los ciudadanos que participen en la campaña y agilizar el proceso de renovación del documento de identidad.
La Municipalidad de Chorrillos invitó a los vecinos que cumplan con los requisitos a aprovechar esta campaña gratuita, destacando la importancia de contar con un DNI vigente para acceder a diversos servicios públicos y privados, realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos.
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