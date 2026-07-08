Renovación de DNI gratis en Chorrillos: fechas de la campaña, horario, lugar y beneficiarios

Los vecinos de Chorrillos podrán renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de manera gratuita gracias a una campaña impulsada por la municipalidad del distrito. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a este trámite sin costo alguno y promover que los ciudadanos mantengan el moderno documento electrónico.

Campaña de DNI gratis en Chorrillos

La Municipalidad de Chorrillos informó que la jornada de renovación gratuita del DNI se desarrollará los miércoles 9 y 16 de julio de 2026, a partir de las 9:00 a. m.. La atención se brindará en el local de DEMUNA - Anexo Casa de la Mujer, donde personal especializado atenderá a los beneficiarios durante ambas fechas.

La Municipalidad de Chorrillos realizará una jornada gratuita de renovación de DNI.

La campaña está dirigida a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Con esta iniciativa, la comuna de Chorrillos busca que las poblaciones más vulnerables realicen este tipo de trámites de manera sencilla y práctica.

Asimismo, la municipalidad precisó que la atención será por orden de llegada, por lo que recomendó a los interesados acudir con anticipación. Además, la campaña contará con 100 cupos para el trámite de renovación del DNI, por lo que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de vacantes.

Como la jornada se realizará en el local de DEMUNA - Anexo Casa de la Mujer, ubicado en el distrito de Chorrillos, este espacio ha sido habilitado para brindar una atención adecuada a los ciudadanos que participen en la campaña y agilizar el proceso de renovación del documento de identidad.

La Municipalidad de Chorrillos invitó a los vecinos que cumplan con los requisitos a aprovechar esta campaña gratuita, destacando la importancia de contar con un DNI vigente para acceder a diversos servicios públicos y privados, realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos.