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Campaña de DNI gratuito llega a San Juan de Lurigancho: cuándo será y quiénes podrán acceder

La jornada permitirá que niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad accedan gratuitamente a trámites de DNI en San Juan de Lurigancho.

Angie De La Cruz
Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizará campaña de DNI gratuito.
Municipalidad de San Juan de Lurigancho realizará campaña de DNI gratuito. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
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Los vecinos de San Juan de Lurigancho podrán acceder a una campaña de DNI gratuito que se realizará el próximo 7 de julio, con el objetivo de facilitar el acceso a trámites de identificación para los sectores más vulnerables de la población. La jornada se desarrollará desde las 9:30 a. m. en el frontis del Mercado San Hilarión, ubicado en la avenida Los Pelitres 2000.

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La iniciativa en SJL está dirigida a niños de 0 a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad, quienes podrán realizar diversos trámites relacionados con el Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo alguno.

DNI gratuito

Campaña de DNI gratuito llega a San Hilarión para beneficiar a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con la información difundida, quienes deseen renovar su DNI deberán presentar su documento anterior. En el caso de los menores de edad, será obligatorio acudir acompañados por sus padres. Si el trámite se realiza con otro familiar, este deberá presentar la partida de nacimiento de los padres para acreditar el vínculo correspondiente.

Asimismo, las personas que soliciten un cambio de dirección deberán presentar un recibo de agua o de luz como sustento del nuevo domicilio. Las autoridades recordaron que es importante acudir con todos los requisitos para agilizar la atención durante la jornada, la cual contará con cupos limitados.

Finalmente, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho invitó a los vecinos que forman parte de los grupos beneficiarios a aprovechar esta campaña y realizar sus trámites oportunamente. La actividad se llevará a cabo en el frontis del Mercado San Hilarión, convirtiéndose en una oportunidad para que cientos de ciudadanos regularicen su documentación de manera rápida y gratuita.

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Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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