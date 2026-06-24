Municipalidad de SJL entregará nueva obra de 1.7 kilómetros: nuevas pistas y señalización mejorarán transitabilidad

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho anunció una buena noticia que beneficiará a miles de vecinos: la entrega de una importante obra en la zona de Campoy. Se trata de la renovación integral de la Calle 16, una vía de aproximadamente 1.7 kilómetros que contará con nueva infraestructura destinada a optimizar la circulación vehicular y peatonal.

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La inauguración de la obra se realizará el próximo domingo 28 de junio y marca la culminación de un proyecto muy esperado por la comunidad. Los trabajos ejecutados incluyen la construcción de nuevas pistas, además de la implementación de elementos de seguridad vial que contribuirán a reducir riesgos y mejorar el orden en el tránsito diario.

Vecinos de la Calle 16 de Campoy en SJL gozarán de nuevas estructuras.

Entre las intervenciones realizadas destacan la instalación de sardineles, reductores de velocidad y señalización termoplástica, que permitirán una circulación más segura tanto para los vehículos como para los peatones. Estas acciones forman parte de las medidas impulsadas para modernizar la imagen del distrito.

Es importante señalar que los vecinos de Campoy habían solicitado durante años la rehabilitación de esta importante vía debido al deterioro que presentaba y a las dificultades que generaba para el transporte, por lo que con la culminación de las obras, se espera una reducción en los tiempos de viaje y una mejora del tránsito en la zona.

La municipalidad de SJL resaltó que la recuperación de la Calle 16 no solo busca optimizar la transitabilidad, sino también elevar la calidad de vida de los residentes. Asimismo, la nueva infraestructura contribuirá a fortalecer la conectividad entre diversos sectores del distrito y facilitará el acceso a servicios y actividades comerciales.

Con esta entrega, San Juan de Lurigancho continúa ejecutando proyectos orientados a la renovación de su red vial y al fortalecimiento de la seguridad en las calles. Además, la inauguración representa un paso más en el proceso de modernización urbana que busca responder a las necesidades de uno de los distritos más poblados de Lima.