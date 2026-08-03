El Día de Barack Obama o Barack Obama Day, es una celebración oficial en varios estados de Estados Unidos, destinada a honrar la vida y el legado político del 44.º presidente del país americano. Esta conmemoración se lleva a cabo cada 4 de agosto, fecha que coincide con su nacimiento. ¿Es considerado feriado? ¿Qué se sabe al respecto? Aquí todos los detalles.

Barack Obama Day: ¿es feriado este martes 4 de agosto y por qué se le rinde homenaje?

Según informes de las autoridades y medios y en homenaje a sus logros y como obsequio por su cumpleaños, se ha establecido oficialmente el Barack Obama Day. A partir de este 2026, el 4 de agosto se convertirá en un día feriado en el estado de Illinois, dedicado al expresidente de Estados Unidos, reconociendo su impacto y contribuciones durante su anterior mandato.

Barack Obama Day: ¿es feriado este martes 4 de agosto y por qué se le rinde homenaje? Todo lo que debes saber.

Este estado celebrará un nuevo feriado en honor al 44.º presidente de la nación americana, Barack Obama, quien empezó su trayectoria política en el Senado estatal y luego en el federal. Este reconocimiento destaca su compromiso con la defensa de los derechos ciudadanos y la promoción de la cohesión entre diversas comunidades.

Si bien algunos legisladores optaron por no participar en la votación del proyecto de ley que establece el 'Día de Barack Obama' o el 'Barack Obama Day', la iniciativa fue respaldada por ambas cámaras a principios del 2026, logrando la aprobación unánime. El 4 de agosto, fecha de su nacimiento, se convertirá en un feriado estatal oficial.

En esta jornada, las escuelas y oficinas gubernamentales permanecerán cerradas, mientras que la decisión de suspender actividades en empresas y bancos quedará a su criterio.

Barack Obama Day: ¿en otros estados es considerado feriado?

Con la inclusión del 'Día de Barack Obama', Illinois ha ampliado su lista de feriados, que ya incluye el Día de Adlai Stevenson, el Día de Ronald Reagan y el Día de Jane Addams, días en los que también se interrumpen las labores en los centros de trabajo.

Cabe mencionar que no se trata de un feriado oficial en ningún estado de EE. UU., sin embargo, el condado de Perry, Alabama, lo reconoce como un día festivo local. Es importante aclarar que, en Illinois, el 4 de agosto se conmemora como un día de reconocimiento, pero no se considera un feriado legal que implique el cierre de oficinas o la obligación de descanso pagado.