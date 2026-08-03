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Hernán Barcos reveló por qué lloró tras su gol con Sporting Cristal: "Una situación de salud"

Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, anotó su primer gol en Liga 1 y emocionó al llorar durante su celebración, recordando una difícil situación familiar.

Wilfredo Inostroza
Hernán Barcos no evitó las lágrimas tras su gol con Cristal ante Juan Pablo Ii
Hernán Barcos no evitó las lágrimas tras su gol con Cristal ante Juan Pablo Ii | Composición: Líbero
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Una de las postales más emotivas de la jornada 3 del Clausura fue cuando Hernán Barcos anotó su primer gol en Liga 1 con camiseta de Sporting Cristal y en el festejo no pudo contener las lágrimas. ¿Qué pasó con el delantero argentino y por qué lloró tras la conquista ante Juan Pablo II?

Universitario vs Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/IG

PUEDES VER: Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura: fecha y hora confirmadas para la fecha 4

El 'Pirata' se encontró el balón tras un fallo de Pablo Míguez y definió a placer. En la celebración, más allá de la alegría, también se le vio romper en llanto tras abrazar a su esposa Giuli Cunha y el propio delantero explicó que se debió a una situación familiar.

Video: Entre Bolas.

Tuve una semana difícil, por una situación de mi mamá de salud. Uno lo tiene que enfrentar y tratar de estar bien, y como que se libera un poco con el fútbol, que es lo que uno ama. Emociona también", dijo Barcos para Entre Bolas.

Sobre el partido ante Universitario, el artillero de 42 años asegura que Sporting Cristal tiene que ir al Estadio Monumental en busca de los tres puntos para seguir en la lucha por el título nacional.

"Un rival directo, sabemos lo que significa la 'U' y trataremos de ir a buscar el partido allá. ¿Es un partido especial? Sí, como todos", culminó el ex Alianza Lima.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal?

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan este viernes 7 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en duelo correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El duelo se disputará en el Estadio Monumental en Ate.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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