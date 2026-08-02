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La emotiva reacción de Santiago González tras su gol con Sporting Cristal: "Un premio al esfuerzo"

Santiago González volvió al gol con Sporting Cristal y no pudo evitar emocionarse tras el triunfo del cuadro celeste por 2-0 ante Juan Pablo II.

Eduardo Chirinos
Santiago González volvió a marcar con Sporting Cristal.
Santiago González volvió a marcar con Sporting Cristal. | Foto: Composición Líbero
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Sporting Cristal consiguió un importante triunfo al vencer por 2-0 a su similar de Juan Pablo II College, en el encuentro disputado en el Alberto Gallardo, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Uno de los primeros en tomar la palabra fue Santiago González, artífice del segundo gol cervecero, quien no ocultó su emoción tras reconciliarse con el gol después varias fechas de sequía y lesiones que han mermado su rendimiento a lo largo del torneo.

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La emotiva reacción de Santiago González tras su gol con Sporting Cristal

En declaraciones para L1 Max tras finalizar el partido, el extremo argentino de 27 años no ocultó su emoción por el triunfo en casa y, visiblemente conmovido, recordó las penurias que tuvo que pasar para volver al gol y aportar al equipo, que lucha por seguir escalando en la tabla de posiciones y meterse a la pugna por el título nacional.

"Muy contento por el gol, pero más que nada por el rendimiento del equipo, hicimos un gran partido, creo que dominamos. Después del primer gol creo que bajamos un poquito, pero este equipo tiene personalidad, tiene mucha entrega y nos vamos contentos con el resultado", dijo.

"Fue un desahogo (su grito de gol) porque he venido con lesiones, no me he podido recuperar bien. La verdad que fue un desahogo muy grande. Muy contento que volví al gol. Me he esforzado mucho para volver a estar, he jugado lesionado muchos partidos, así que creo que esto es un premio al esfuerzo", sentenció al borde de las lágrimas.

Santiago González, Sporting Cristal

La eufórica celebración de 'Santi' González tras marcar el segundo gol de Cristal.

Barcos rompió en llanto durante su gol

Pero 'Santi' González no fue el único conmovido con su anotación; y es que Hernán Barcos, autor del primer gol en el Gallardo a los 46', también tuvo una emotiva celebración al romper en llanto mientras se acercaba a la tribuna para abrazar a su esposa. El ‘Pirata’ marcó su primer gol en el Torneo Clausura con camiseta celeste tras un pase de Santi González, quien pondría el 2-0 definitivo 34 minutos después.

Próximo partido de Sporting Cristal

Tras superar al cuadro de Chongoyape, Sporting Cristal se enfocará en su próximo partido por la fecha 4 del Torneo Clausura, que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto a las 8.00 p. m. (hora peruana) ante un clásico rival: Universitario de Deportes. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

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