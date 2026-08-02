Campeón con Sporting Cristal reveló si dejará el club tras recibir oferta: "Lo que sí..."

En Sporting Cristal siguen firmes con sus objetivos de salir campeón de la Liga 1 2026, sin embargo las salidas del equipo podría afectar al club luego de que una figura que salió campeón con el equipo celeste hay recibido una importante oferta: estamos hablando de Julio César Uribe, quien decidió responder a esta posibilidad.

Campeón con Sporting Cristal confesó si se irá del equipo tras recibir oferta

En conversación con Radio Ovación, Uribe fue preguntado sobre la supuesta oferta que recibió por parte de la IPD para que forme parte de su dirigencia y deje Cristal en donde ocupa actualmente el puesto de director general.

El 'Diamante' dejó en claro que no desea responder a esa cuestión de salida, ya que respeta a la institución rimense; sin embargo, atinó a decir que siempre está dispuesto a realizar diversas labores que ayuden al progreso del deporte peruano.

Julio César Uribe decidió por no responder a la posibilidad de salida de Sporting Cristal tras supuesta oferta del IPD

"Prefiero por respeto a mi responsabilidad, no darte la respuesta porque no es lo que corresponde". empezó diciendo. "Lo que sí es que puedo repetir, mencionar y sostener es que quiero hacer muchas cosas en la vida a través del fútbol, y por mi país quiero ser un buen representante. Eso sí quiero hacer y es lo que me interesa", continuó.

Asimismo, Julio César Uribe dejó en claro que a pesar de cumplir sus labores como director general de Sporting Cristal ha recibido ofertas de otras instituciones, no obstante, sigue con el objetivo de ayudar al club bajopotino desde su cargo.

"Trato de manejar mis tiempos con responsabilidades que realmente me corresponden y no pensar en otras opciones que yo sé que perfectamente las puedo tener por mi decencia. Yo creo que voy a seguir siendo importante, es lo que yo pienso. Siempre pretendo que mis semejantes sonrían y no he vivido tratando de quitarles sonrisa. No he perdido humildad ni tampoco perderé esas ganas de ayudar a mi semejante", concluyó.

¿Cómo le va Julio César en Sporting Cristal?

Julio César Uribe es considerado un ídolo por los hinchas de Sporting Cristal gracias a los 3 títulos nacionales que conquistó y a su talento innato como futbolista. Sin embargo, en su faceta actual como director general, recibe críticas frecuentes por la gestión que ha llevado adelante desde 2025, cuando se incorporó a la dirigencia celeste como asesor y vocero institucional. En estos dos años de trabajo, el ‘Diamante’ no ha logrado títulos de la Liga 1.