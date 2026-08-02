Alianza Lima, venció por 3-1 a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura, un resultado más que favorable para los ‘íntimos’ en la pelea por el título nacional. No obstante, el inicio del encuentro no fue tan fácil como esperaban. Si bien los blanquiazules abrieron el marcador en Matute, la visita puso el empate parcial rápidamente tras un grosero error del portero Alejandro Duarte, quien tras el encuentro se pronunció para dar una dura autocrítica.

¿Qué dijo Alejandro Duarte sobre el gol de Alianza Atlético?

En declaraciones a la prensa tras el encuentro frente al 'Vendaval', Duarte hizo un mea culpa y aceptó la responsabilidad del gol sullanense; no obstante, rescató el temple y la serenidad de sus compañeros para retomar el control del partido y llevarse los tres puntos.

“Creo que habíamos hecho ocasiones para tener un resultado más abultado; y bueno, me tocó fallar, dejar un mal rebote que terminó en gol de ellos y el partido se complicó, pero creo que rescato mucho la tranquilidad que tuvo el equipo, la convicción para salir a buscar el resultado sin desesperarnos y pudimos llevarnos un buen triunfo”, manifestó.

Alianza Lima venció 3-1 a Alianza Atlético en Matute.

¿Cómo fue el error de Alejandro Duarte ante Alianza Atlético?

El reloj marcaba los 27 minutos de juego, cuando Alianza Atlético cobró un tiro libre en ataque. Cristian Penilla ejecutó el balón parado y sacó un potente remate que Alejandro Duarte logró atajar en primera instancia, sin embargo, el guardameta íntimo dejó un rebote que cayó en los pies de José Ingratti, quien solo tuvo que empujar la pelota para poner el 1-1 parcial.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Los dirigidos por el profesor Pablo Guede jugarán el próximo sábado 8 de agosto a las 8 de la noche (hora peruana) ante Sport Boys del Callao en el Estadio Nacional, encuentro válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.