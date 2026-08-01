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DT de Alianza Atlético encendió la previa ante Alianza Lima con contundente mensaje: "Tomar nota..."
El DT de Alianza Atlético habló sobre el partido ante Alianza Lima por el Torneo Clausura y sorprendió con un mensaje que calentó la previa del compromiso.
Alianza Lima y Alianza Atlético se enfrentarán el día de HOY, sábado primero de agosto por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026. Los ‘churres’ tendrán la difícil tarea de sumar puntos en el Estadio Alejandro Villanueva para seguir escalando en la tabla de posiciones. En ese sentido, el entrenador del cuadro sullanense, Federico Urciuoli, se pronunció en la previa del partido y dejó un contundente mensaje a los blanquiazules.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico
¿Qué dijo Federico Urciuoli, DT de Alianza Atlético, sobre Alianza Lima?
Al ser consultado sobre cuáles son las fortalezas del cuadro íntimo que más teme, el entrenador argentino de 42 años confesó que respeta a su rival de turno, sin embargo, aclaró que no tiene ningún temor de enfrentarlos en su estadio y buscará dar el golpe en el encuentro de esta noche.
“No diría temor, hay que tener precauciones. No se le puede subestimar (a Alianza Lima) porque es un equipo ganador, cuando un equipo gana por mucha diferencia o por poca diferencia, con juego directo o con juego asociado, gana y gana; bueno, hay que tomar nota y hacer un gran partido”, señaló en entrevista para L1 Radio.
¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026?
El partido entre aliancistas y el ‘vendaval’ está programado para llevarse a cabo desde las 8:30 p.m. (hora peruana). Michael Espinoza será el juez a cargo de impartir justicia en este compromiso. Albert Alarcón (primer asistente), Sergio Arana (segundo asistente) y Wilmer Villanueva (cuarto) completan la terna arbitral. Por su parte, Milagros Arruela será la responsable del VAR.
¿Cómo llegan ambos equipos?
Alianza llega a esta tercera fecha con la necesidad de sacarse la espina clavada tras el polémico empate por 2-2 frente a Comerciantes Unidos en Cutervo, donde el árbitro Augusto Menéndez no cobró un penal a favor de los íntimos, pese a revisar la jugada en el VAR.
En tanto, la visita superó por 3-1 en la fecha pasada a Los Chankas, logrando recuperarse del duro traspié que tuvo en su debut por el Torneo Clausura, donde cayó goleado por 4-1 frente a Cusco FC.
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