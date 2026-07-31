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Se confirmó si Alianza Lima dará el golpe fichando a Carlos Cáceda para el Clausura: "Contrato..."
Carlos Cáceda sonó como posible refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura y se confirmó si los blanquiazules presentarán una oferta para ficharlo.
Alianza Lima es uno de los clubes que más cautelosos se han mostrado en el mercado de pases para el Torneo Clausura 2026, pero se mantuvo a la expectativa ante alguna posibilidad. En ese sentido, en los últimos días el nombre Carlos Cáceda apareció como posible refuerzo ante la salida de Guillermo Viscarra. Ahora, se conoció si la directiva buscará su fichaje.
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Se confirmó si Alianza Lima dará el golpe fichando a Carlos Cáceda
Luego de la salida del portero boliviano, el arco de Alianza Lima quedó a manos de Alejandro Duarte, pero sin una competencia fuerte por el puesto. Por ello, Carlos Cáceda aparecía como una posible opción en el segundo semestre del año. Ante ello, el periodista José Varela reveló detalles sobre este rumor.
Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista deportivo fue claro al señalar que por el momento la escuadra blanquiazul no ha mostrado ningún tipo de interés para contratar al golero nacional, por lo que se quedará a cumplir su contrato con Melgar.
Carlos Cáceda no firmará por Alianza Lima para el Torneo Clausura. Foto: LÍBERO
"Ayer consulté y me dijeron que no hay ningún interés en Carlos Cáceda hasta el momento. No hay un acercamiento y tiene contrato con Melgar. Al día de hoy, no hay alguna propuesta de Alianza Lima", fue la información que compartió el citado comunicador.
En esa línea, Varela señaló que no ha existido un acercamiento entre las partes para una posible negociación y mucho menos una propuesta formal. De esta forma, se disipan todos los rumores que colocan a Carlos Cáceda como futuro refuerzo de los íntimos.
Números de Carlos Cáceda esta temporada
El portero de 34 años ha perdido protagonismo en Melgar durante esta temporada, quedando relegado al banco de suplentes. Cáceda solo ha podido atajar en siete partidos con el ‘Dominó’, donde no pudo dejar su valla invicta y terminó recibiendo 13 goles.
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