Alejandro Hohberg reveló si Alianza Lima lo deseó fichar: "Posibilidades..."

Alejandro Hohberg, una de las figuras de Cienciano en la Liga 1 y la Copa Sudamericana, se pronunció por primera vez sobre la posibilidad de regresar a Alianza Lima y confirmó que la institución blanquiazul sí se interesó en volver a contar con sus servicios después de su salida en 2018.

Alejandro Hohberg confesó si Alianza Lima lo quería fichar

Luego de convertirse en uno de los protagonistas de la clasificación internacional de Cienciano, Hohberg fue entrevistado en el programa Estudio Fútbol, donde fue consultado por la posibilidad de regresar al conjunto íntimo. El delantero de 34 años reconoció que sí existieron opciones para volver a La Victoria. "Sí, han habido posibilidades, como todos los otros clubes también", respondió.

No obstante, el futbolista dejó en claro que nunca pensó en salir de Cienciano durante el último mercado de pases. Hohberg explicó que mantiene contrato vigente con el club imperial y que su prioridad siempre fue respetar el proyecto deportivo que viene desarrollando junto al plantel.

"Yo tengo contrato con Cienciano. La verdad he tenido posibilidades a mitad de año por la buena campaña que hemos venido haciendo, pero elegí quedarme porque me parecía importante darle continuidad a este proceso", señaló el atacante, descartando cualquier salida inmediata hacia otro equipo de la Liga 1.

Finalmente, Hohberg remarcó que su principal objetivo es seguir siendo protagonista con Cienciano y ayudar al club a cerrar una temporada histórica. El delantero atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y espera continuar siendo pieza clave para que el conjunto cusqueño siga compitiendo en los primeros lugares tanto a nivel nacional como internacional.

¿Cómo le fue a Alejandro Hohberg en Alianza Lima?

Alejandro Hohberg llegó a Alianza Lima en 2017 y permaneció en el club hasta 2019. Durante ese periodo disputó 90 partidos y anotó 16 goles. Su buen desempeño con la camiseta blanquiazul le permitió consagrarse campeón en 2017, y posteriormente dejó la institución para fichar por Universitario de Deportes.