Universitario sacude el mercado y firma a figura de la selección peruana para el Clausura: "Hecho"

Universitario de Deportes tiene la obligación de ganar todos los partidos posibles y acercarse al título del Torneo Clausura 2026. Para ello, la dirección deportiva sabe que necesitan un plantel de primer nivel y reforzar sus líneas más débiles. En ese sentido, se conoció que acaban de cerrar la contratación de una figura de la selección peruana.

Universitario firma a figura de la selección peruana para el Clausura

La escuadra femenina de Universitario buscará mantener el gran nivel que mostró en el Torneo Apertura y dar un nuevo paso hacia el título de la Liga Femenina 2026. Sin embargo, las cremas también tendrán como gran objetivo realizar una destacada campaña en la Copa Libertadores, donde aspiran a superar la fase de grupos.

Precisamente, pensando en ambos desafíos, el periodista Ítalo Villafuerte reveló que el conjunto de Ate llegó a un acuerdo con la arquera Mía Shalit, quien será presentada en las próximas horas como flamante refuerzo del equipo.

Universitario concretó la llegada de Mía Shalit para el Torneo Clausura de la Liga Femenina

"¡Trato hecho! La portera Mía Shalit será anunciada como nueva arquera de Universitario en las próximas horas. Viene de ser campeona de la Premier League con el Hapoel Jerusalem, donde además fue elegida la mejor arquera del torneo", informó el citado comunicador mediante su cuenta de 'X'.

La guardameta de la selección peruana llega con un importante respaldo tras destacar en el fútbol israelí, donde conquistó el campeonato nacional y fue reconocida como la mejor arquera de la temporada. Con esa experiencia, buscará convertirse en una pieza clave para las aspiraciones de Universitario en el segundo semestre.

Mía Shalit y su gran rendimiento con la selección peruana

La talentosa arquera de 24 años se ha consolidado en el arco de la selección peruana, donde fue una pieza importante en la Liga de Naciones Femenina. Su rendimiento no solo le permitió a la 'Bicolor' pelear su clasificación hasta la última fecha, sino que también la llevó a ser galardonada como la mejor portera en cinco oportunidades.