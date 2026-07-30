Santiago Ormeño dio fuerte calificativo de la selección peruana tras fichaje por Wanderers: "Es una..."

Santiago Ormeño fue presentado por Montevideo Wanderers y, durante una conversación con los medios oficiales del club, reveló detalles sobre su incorporación y la decisión de irse a Uruguay tras pasar un largo periodo fuera de las canchas. En sus palabras, Ormeño anunció que uno de sus principales objetivos es volver a la selección peruana.

El jugador de 32 años manifestó que vestir la Bicolor fue una de las mejores experiencias de su vida, por lo que ahora dará lo mejor de sí en su nuevo club con la esperanza de que Mano Menezes vuelva a convocarlo.

Santiago Ormeño se convirtió en nuevo jugador de Montevideo Wanderers.

"Estar en la Selección es una de las mejores experiencias de mi vida, sin duda alguna. Ha sido una de las razones por las que vine a esta liga", empezó diciendo Ormeño.

"Sé que si hago las cosas bien puedo tener la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección. Es uno de mis planes a corto y mediano plazo. Representar a una selección es uno de los mayores privilegios que podemos tener como futbolistas", complementó el delantero.

Del mismo modo, el atacante del conjunto charrúa reveló las razones que lo convencieron de incorporarse a Montevideo Wanderers. "La decisión de venir a Wanderers es, obviamente, por la grandeza de este club, porque me parece una liga muy atractiva y Montevideo es una ciudad que me gusta. Creo que, para mi situación deportiva, es una excelente oportunidad para retomar mi carrera", finalizó.

Trayectoria de Santiago Ormeño