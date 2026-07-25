¿Quién es Nick Fernández, el jugador de 24 años que milita en la MLS y cuenta con nacionalidad peruana?

Los futbolistas peruanos en el extranjero siguen apareciendo por diversas partes del mundo, y Estados Unidos, con su liga MLS, no es la excepción. En dicha competición han estado grandes jugadores que han formado parte de la selección peruana. En este sentido, se conoció que hay otro compatriota que viene teniendo una buena bolsa de minutos en la primera división de dicho país.

Se trata de Nick Fernández, mediocentro defensivo, que actualmente defiende los colores de SJ Earthquakes de la Major League Soccer, y hace unos días fue titular con su equipo, que se enfrentó al Orlando City, club donde milita actualmente Wilder Cartagena junto con el campeón del mundo con Francia, Antoine Griezmann. Sin embargo, el encuentro terminó 4-0 a favor del elenco morado.

¿Quién es Nick Fernández?

Nick Fernández, de padre peruano y madre estadounidense, ha desarrollado toda su carrera futbolística en Estados Unidos. Sus primeros pasos los dio en las divisiones menores de Chicago Fire y Real Salt Lake, antes de pasar por la Academia del Barcelona. Posteriormente, integró el equipo universitario de Portland Pilots y, más adelante, se incorporó a la reserva del San José Earthquakes, donde dio el salto al primer equipo.

Nick Fernández tiene nacionalidad peruana por su padre

¿De qué juega Nick Fernández?

Con un 1.80 de estatura, el jugador del Earthquakes se desempeña en el mediocampo, donde su posición natural de pivote, posición donde ha estado ganando minutos y consolidándose como una de las piezas del equipo estadounidense.

En lo que va de la temporada ha logrado sumar 358 minutos disputados en 12 partidos durante la presente temporada, el volante peruano ha comenzado a consolidarse y ganar mayor protagonismo en un equipo que actualmente ocupa el segundo lugar de la Conferencia Oeste.

Se llegó a probar en la academia del Barcelona

¿Nick Fernández puede ser convocado por la selección peruana?

Cabe señalar que el jugador de 24 años fue sondeado por los ojeadores de la Bicolor, esto lo dio a conocer en una entrevista pasada con el medio Infobae, donde manifestó su deseo por jugar por la selección peruana. “Desde pequeño ha sido el país que más he visto. Con mi familia, mis padres y mis abuelos, siempre lo hemos visto en la televisión. Así que es un sueño mío desde niño (jugar en la Selección Peruana)”.

En aquella entrevista dio a conocer que tuvo contacto mínimo con la Federación Peruana de Fútbol. “Solo tuve un contacto mínimo con el ojeador y eso fue todo”.