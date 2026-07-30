La dolorosa reacción de la prensa argentina tras victoria de Cienciano ante Lanús: “Derrumbó la ilusión”

¡Cienciano bailó a Lanús! El 'Papá' apabulló al elenco granate por 4-0 en lo que fue el encuentro por la Copa Sudamericana 2026 y despertó la ilusión de sus hinchas. Los dirigidos por Horacio Melgarejo sorprendieron al actual campeón del torneo con un buen juego, donde destacaron las actuaciones de Carlos Garcés, Alejandro Hohberg y Cristian Souza, quienes fueron los protagonistas del encuentro.

Tras la gran victoria, la tristeza embargó el suelo argentino. Diversos medios del país albiceleste reaccionaron a la derrota de Lanús, señalando que la altura jugó un papel muy importante para que el equipo perdiera y quedara eliminado de la Copa Sudamericana.

"La altura derrumbó la ilusión de Lanús: goleada y eliminación para el último campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa", empezó titulando el medio La Nación.

Así tituló La Nación

En su artículo periodístico, el medio en mención recordó las eliminaciones previas del equipo en la altura y lo describió como un 'talón de Aquiles' para el equipo argentino.

"La altura fue un rival indescifrable en la temporada para Lanús: tres visitas, tres derrotas y ningún gol anotado. En la Copa Libertadores, pero también en la Copa Sudamericana. Los resultados enseñaron cuánto se complicó la aventura internacional del Granate. En el máximo torneo que organiza la Conmebol, perdió por 4 a 0 ante Always Ready, en los 4150 metros de El Alto, en Bolivia, pero también por 2 a 0 frente a Liga Universitaria, en los 2850 metros de Quito. Tercero en el Grupo G, el emparejamiento de los playoffs de la Sudamericana fue con Cienciano, en Cusco, a 3362 metros. Los dos goles de ventaja en el partido de ida resultaron insuficientes: los peruanos se impusieron por 4 a 0, con tres tantos en el primer tiempo, y eliminaron al último campeón de la Sudamericana y de la Recopa", escribió La Nación.

Escribió La Nación

¿Cuándo juega Cienciano por Copa Sudamericana?

Luego de eliminar a Lanús, Cienciano tendrá como próximo rival a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Aunque la Conmebol aún no oficializa la programación, los partidos de ida se disputarían entre el 11 y el 13 de agosto, mientras que los encuentros de vuelta están previstos entre el 18 y el 20 del mismo mes.

Cienciano enfrentó a Lanús por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Cienciano por el Torneo Clausura?

Tras su histórica clasificación en la Copa Sudamericana, Cienciano volverá a enfocarse en la Liga 1. El 'Papá' recibirá a Universitario este sábado 2 de agosto desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la tercera jornada del Torneo Clausura 2026.