Sporting Cristal y el millonario monto que perdió tras ser eliminado en Copa Sudamericana

Sporting Cristal tenía la obligación de vencer en territorio brasileño ante Bragantino y clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, los rimenses cayeron por 1-0 y quedaron eliminados de la Copa Sudamericana 2026. Por si esto no fuese suficiente, se confirmó que perdieron una millonaria suma tras su eliminación.

Sporting Cristal perdió millonario monto tras ser eliminado en Copa Sudamericana

La escuadra bajopontina no mostró su mejor versión y, además, la expulsión de Martín Távara terminó condicionando el desarrollo del partido. Sporting Cristal nunca logró imponer condiciones en Brasil, un escenario históricamente adverso para el club, que continúa sin conocer la victoria en territorio brasileño.

Tras esta dura eliminación, también quedó confirmado que la escuadra bajopontina dejó escapar un importante premio económico otorgado por la Conmebol. Al no clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana, el conjunto celeste perdió la posibilidad de recibir un bono de 600 mil dólares.

Premios que otorga la Conmebol en cada fase de la Copa Sudamericana

Se trata de una cifra que supera los dos millones de soles y que la Conmebol entrega a los clubes que avanzan a esta instancia del torneo. Además, el monto de los premios económicos continúa incrementándose conforme se superan las siguientes fases de la competición.

Este ingreso también habría sido clave para reforzar la plantilla en pleno mercado de fichajes. A ello se suma que los rimenses ya no podrán generar mayores recursos por concepto de taquilla en el certamen internacional, por lo que la eliminación representa un duro golpe para las finanzas de Sporting Cristal.

Sporting Cristal deberá concentrarse en la Liga 1

Tras la derrota ante Bragantino, la escuadra del Rímac quedó fuera de toda competencia internacional, por lo que ahora deberá centrar su atención en el Torneo Clausura 2026. Los rimenses se juegan su última carta para poder aspirar al título de la Liga 1, aunque los malos resultados le ponen la cancha cuesta arriba.