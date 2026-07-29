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Paulo Autuori, ex Cristal, remece el mercado y firma por subcampeón de Sudamericana: "Comandante"
El exdirector técnico de Sporting Cristal, Paulo Autuori, da la sorpresa a nivel internacional al firmar por nuevo club para lo que resta del 2026.
Uno de los estrategas que salió repentinamente del fútbol peruano fue Paulo Autuori. El técnico brasileño estuvo al mando de Sporting Cristal y a inicios del 2026 dejó la institución celeste luego de poner al equipo en fase de grupos de Copa Libertadores. Luego de meses de ausencia y sin brindar declaraciones, el experimentado técnico ahora es noticia al tener nuevo club para lo que resta del año.
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Paulo Autuori, ex Sporting Cristal, firmó con club subcampeón de Copa Sudamericana
En los últimos días, se ha hecho oficial el acuerdo entre Paulo Autuori y Fortaleza Esporte Clube, quien tiene el sello de haber sido subcampeón de la Copa Sudamericana 2023 y que ahora juega la Segunda División de Brasil ('Serie B'). Actualmente, este elenco marcha cuarto en la tabla de posiciones, por lo que buscarán la experiencia del ex Sporting Cristal para conseguir el ascenso.
A través de redes sociales, se publicaron videos y fotografías de la llegada de Paulo Autuori a Fortaleza para que asuma las riendas de la institución cuanto antes. El equipo no solo afronta la Serie B, sino también la Copa de Brasil en las instancias de octavos de final.
"Nuestro nuevo comandante, Paulo Autuori, ya ha desembarcado en suelo cearense para iniciar su trayectoria en el Leão. ¡Bienvenido, Profesor! Contamos con el apoyo de cada Tricolor en esta nueva trayectoria. ¡Vamos juntos!", se lee en las redes sociales de Fortaleza.
Paulo Autuori es nuevo DT de Fortaleza de Brasil.
Asimismo, Paulo Autuori tomó la palabra para dar sus primeras impresiones de qué significa llegar a Fortaleza a estas alturas de su carrera profesional. Dejó en claro que el buen momento del cuadro brasileño ocurrió en el momento en que dirigía a Sporting Cristal de Perú.
"Para mí es una gran satisfacción poder trabajar en una institución con Fortaleza. He visto cosas que lograron, ya que estoy involucrado en el fútbol por muchos años. He estado en otro lado cuando Fortaleza logró cosas muy importantes.", manifestó a TV Leão.
¿Qué equipos ha dirigido Paulo Autuori?
- Portuguesa
- São Bento
- Marília
- Bonsucesso
- Botafogo
- Vitória Guimarães
- Nacional de Madeira
- Marítimo
- Benfica
- Cruzeiro
- Flamengo
- Internacional
- Santos
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección peruana
- Kashima Antlers
- Al-Rayyan
- Gremio
- Selección de Qatar
- Vasco da Gama
- São Paulo
- Atlético Mineiro
- Cerezo Osaka
- Atlético Paranaense
- Ludogorets Razgrad
- Atlético Nacional
- Fortaleza
¡Vamos al Circo!
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