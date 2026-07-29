Prensa brasileña revela baja de Sporting Cristal ante Bragantino por Sudamericana: "Delantero"

Sporting Cristal está listo para una dura prueba ante Bragantino por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El elenco celeste llegó a Brasil con el deseo de dar el golpe y clasificar a octavos de final del magno torneo Conmebol, por lo que la prensa brasileña ahora advierte de una sensible baja del combinado rimense.

Prensa brasileña advierte baja de Sporting Cristal

El reconocido medio 'Globo Esporte' publicó un artículo en el que se ve cómo llega Sporting Cristal para el partido ante Bragantino por Copa Sudamericana 2026. Revelan que el cuadro dirigido por Roberto Mosquera llega casi completo para el choque de vuelta por el torneo Conmebol, ya que un jugador internacional no acompañó a la delegación.

Nos referimos a Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano de 24 años, que llegó a tienda rimense para marcar la diferencia en esta clase de partidos. Sin embargo, al igual que la ida, no estará dentro de la convocatoria de Sporting Cristal para estos 90 minutos trascendentales en Sao Paulo, Brasil.

"El equipo peruano viajó a Brasil con casi toda su plantilla. La excepción es el delantero colombiano Juan Manuel Cuesta, quien permanece en el departamento médico. Es probable que el entrenador Roberto Mosquera alinee un equipo similar al del primer partido.", indica el medio Globo Esporte.

Globo Esporte habla sobre Sporting Cristal.

De esta manera, se espera que no haya muchos movimientos en esta formación que plantea Roberto Mosquera, ya que le resultó muy bien lo expuesto en el Estadio Nacional para los primeros 90 minutos en esta llave de Copa Sudamericana 2026. Se estima una alineación habitual, ante las reservas que hizo en el pasado choque ante FBC Melgar en Arequipa.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino HOY?

El partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Sporting Cristal vs Bragantino se juega HOY, miércoles 29 de julio, a partir de las 7.30 p. m. horas de Perú (9.30 p. m. horas de Brasil) con la transmisión de DSports y DGO.