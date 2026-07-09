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Delantero peruano firmó por histórico club de Sudamérica tras estar 1 año inactivo: "¡Estamos de vuelta!"

Se desvinculó de su antiguo club en julio del 2025 por una fuerte lesión y recientemente anunció que volverá a jugar al fútbol profesional.

Gary Huaman
Santiago Ormeño volverá a jugar tras un año de inactividad.
Santiago Ormeño volverá a jugar tras un año de inactividad. | Foto: difusión
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Santiago Ormeño fue presentado oficialmente por un club tras estar un año sin actividad. En esta oportunidad, el delantero mexicano-peruano defenderá la camiseta del Montevideo Wanderes, club histórico de Uruguay y Sudamérica, tras su salida del Qingdao Hainiu de la Superliga china.

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Como se recuerda, el futbolista de 32 años decidió desvincularse del conjunto chileno por una grave lesión en el tobillo a mediados de julio del 2025 y, desde entonces, trabajó en su recuperación. En medio de esa situación, denunció al Qingdao Hainiu por negligencia médica y maltrato laboral.

Ya recuperado y en su mejor condición física, Santiago Ormeño anunció su llegada al Montevideo Wanderes a través de sus redes sociales y se mostró emocionado por este nuevo reto en su carrera: “¡Estamos de vuelta! Feliz por esta nueva etapa después de una difícil lesión. Necesito su apoyo y los amo. Gracias Montevideo Wanderes por esta oportunidad”.

Santiago Ormeño

Santiago Ormeño se convirtió en nuevo jugador de Montevideo Wanderers.

La última vez que Santiago Ormeño jugó un partido oficial fue el 29 de junio del 2025, cuando enfrentó al Qingdao West Coast por el clásico de ese país. En dicho encuentro, el delantero peruano sufrió la lesión que lo alejó de las canchas durante un año.

Carrera y goles de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño cuenta con 31 goles oficiales anotados a nivel de clubes a lo largo de su trayectoria profesional. Con la selección absoluta de Perú disputó 13 compromisos y no logró marcar.

A continuación, se detalla su historial por los equipos en los que militó, ordenados cronológicamente:

  • Pioneros de Cancún (México): un gol
  • Lobos BUAP (México): cero goles
  • Cusco FC/Real Garcilaso (Perú): un gol
  • Club Puebla (México): 23 goles
  • Club León (México): tres goles
  • Chivas de Guadalajara (México): un gol
  • Atlético de San Luis (México): cero goles
  • FC Juárez (México): dos goles
  • Qingdao Hainiu (China): cero goles
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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