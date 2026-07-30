Cecilia Tait dio dura advertencia sobre la Liga Peruana de Vóley: "Nos está quitando a la selección"

La selección peruana terminó su participación en la Copa Sudamericana de Vóley, donde finalizó en el quinto lugar. Tras el certamen, mucho se ha hablado sobre el reciente crecimiento de la Liga Peruana de Vóley y el presente de la Bicolor en esta disciplina, especialmente luego de que varias deportistas declinaran la convocatoria de Antonio Rizola para el torneo.

En ese sentido, una referente de la blanquirroja se pronunció. Se trata de Cecilia Tait, quien consideró que el campeonato local ha mostrado una evolución importante en cuanto a organización y competitividad. No obstante, señaló que ese crecimiento aún no se ha traducido en mejores resultados para la selección nacional.

Cecilia Tait habló sobre la actualidad de la selección peruana de vóley. Foto: composición Líbero/Movistar Deportes

Para Cecilia Tait, la selección peruana ha ido perdiendo protagonismo y poder de convocatoria, una situación que, desde su perspectiva, terminó reflejándose en el rendimiento del equipo en el plano internacional.

“Nos enfocamos en la liga para llamar la atención del público, porque el público seguía pensando en la selección. Aquí los auspiciadores han hecho bien, pero al hacer la liga tan competitiva con muchas extranjeras y crear esta expectativa de que la liga es el vóley peruano, nos descuidamos de la selección”, fueron las primeras palabras de la medallista olímpica en Seúl 1988 para Movistar Deportes.

Asimismo, la exvoleibolista expresó su preocupación porque esta situación ha provocado que algunas jugadoras den prioridad a sus compromisos con sus clubes antes que a la selección peruana, un escenario que considera perjudicial para el crecimiento del vóley nacional.

“Esto ha permitido que muchas se den el lujo de decir: ‘yo con la selección no’. Es lamentable, pero es lo que estamos viviendo. Entonces, en vez de criticar a las que sí se pusieron la camiseta, hay que darnos cuenta de que la liga nos está quitando a la selección”, complementó.