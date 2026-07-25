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¿A qué hora juega Perú vs. Venezuela y dónde ver la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Perú vs. Venezuela por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de Vóley 2026, este domingo 26 de julio.

    Francisco Esteves
    Perú vs. Venezuela por la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
    Perú vs. Venezuela por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. | Foto: Dosis de Vóleibol.
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    Perú no baja los brazos en la Copa Sudamericana de Vóley Femenina 2026, ya que ahora enfrentará a su similar de Venezuela por el partido del quinto puesto. La Blanquirroja aún tiene una última chance de clasificar al Campeonato Sudamericano del 2026 y, a continuación, te contamos a qué hora y dónde ver el emocionante partido este domingo 26 de julio.

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    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley: altas, bajas y renovaciones para la temporada 2026-27

    La selección peruana de vóley derrotó 3-0 a su similar de Ecuador y, pese a haber quedado eliminada de la lucha por el título, aún quiere terminar de la mejor manera su participación. El encuentro se realizará en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, situado en la ciudad de Lima.

    ¿A qué hora juega Perú vs. Venezuela?

    • Perú, Ecuador y Colombia: 12.30 p. m.
    • Bolivia, Chile y Venezuela: 1.30 p. m.
    • Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 1.30 p. m.
    • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 2.30 p. m.

    ¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. Venezuela?

    El partido de Perú vs. Venezuela, por la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026, será transmitido por señal abierta a través de Latina TV EN VIVO, medio que cuenta con los derechos en el país. Además, también estará disponible en streaming mediante la plataforma digital de Latina.

    Últimos partidos de Perú por la Copa Sudamericana de Vóley Femenino 2026

    • Perú 3-0 Ecuador | Copa Sudamericana de Vóley (25/07/2026) - Victoria
    • Perú 3-0 Bolivia | Copa Sudamericana de Vóley (24/07/2026) - Victoria
    • Perú 0-3 Brasil Sub-23 | Copa Sudamericana de Vóley (23/07/2026) - Derrota
    • Perú 0-3 Chile | Copa Sudamericana de Vóley (22/07/2026) - Derrota

    Lista de convocadas de la selección peruana de vóley

    • Yadhira Anchante
    • Jade Cuya
    • Rachell Hidalgo
    • Andrea Villegas
    • Diana de la Peña
    • Coraima Gómez
    • Anghela Barboza
    • Kiara Montes
    • Brena Lobatón
    • Karla Ortíz
    • Sandra Ostos
    • Antuanette Arteaga
    • Alondra Alarcón
    • Daniela Muñoz
    • DT: Antonio Rizola.
    Francisco Esteves
    AUTOR: Francisco Esteves

    Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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