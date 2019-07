Panamericanos Lima 2019 [EN VIVO] Perú vs Chile por el pase a cuartos de final de Vóley de Playa femenino

Lima 2019 | La Selección Peruana de Vóley de Playa disputará los octavos de final en la rama femenina en los Juegos Panamericanos 2019. La dupla compuesta por Lisbeth Allcca y Alexandra Mendoza perdió ante Cuba, pero logró hacerse de un cupo para la siguiente ronda, en donde habrá un 'Clásico del Pacífico': Perú vs Chile este sábado a las 9:50 a.m.



La 'Bicolor' disputó este viernes su respectivo duelo ante Cuba, en la cual el binomio caribeño terminó imponiéndose por 2 sets a 0, con parciales de 21-12 y 21-11.



Pese a ello, el conjunto nacional accedió a octavos de final, en donde enfrentará a Chile (María Rivas y María Mardones), que avanzó a esta ronda luego de imponerse por 2-0 a Islas Vírgenes.

Perú vs Chile en Vóley de Playa

El siguiente duelo del Vóley de Playa para Perú en Lima 2019 será el sábado 27, en la pista 1 del Estadio de Voleibol en la Costa Verde. El choque está programado para las 9:50 a.m.

La dupla ganadora avanzará a las semifinales de la prueba en Lima 2019 y quedará a un paso de asegurar una medalla para su país.

Horarios Perú vs Chile en Vóley de Playa

Perú: 9:50 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washignton): 9:50 a.m.

Argentina: 11:50 a.m.

México: 9:50 a.m.

Ecuador: 9:50 a.m.

Colombia: 9:50 a.m.

Bolivia: 10:50 a.m.

Venezuela: 10:50 a.m.

Chile: 11:50 a.m.

Uruguay: 11:50 a.m.

¿En qué canales ver el Perú vs Chile en Vóley de Playa de Lima 2019?

Perú: Latina TV y Movistar Deportes

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Octavos de final de Vóley de Playa en Lima 2019

Costa Rica vs Nicaragua (sábado 27 - 9:00 a.m.)

Perú vs Chile (sábado 27 - 9:50 a.m.)

Colombia vs Canadá (sábado 27 - 12:20 p.m.)

México vs Paraguay (sábado 27 - 1:10 p.m.)



Cuartos de final de Vóley de Playa en Lima 2019

Cuba vs rival a definir (domingo 28 - 9:00 a.m.)

Argentina vs rival a definir (domingo 28 - 9:50 a.m.)

Brasil vs rival a definir (domingo 28 - 12:20 p.m)

Estados Unidos vs rival a definir (domingo 28 - 1:10 p.m.)