Franco Velazco fue presentado como administrador de Universitario de Deportes y, en medio de una controvertida conferencia de prensa, el también abogado destacó su cariño y responsabilidad que tendrá con el cuadro crema en la búsqueda de los objetivos hasta el final de su mandato en 2028.

Sin embargo, una de las preguntas que más resaltó dentro del salón, donde se encontraban periodistas y dirigentes, fue sobre la relación que tendrá la nueva administración con Alianza Lima, considerando que la pasada con Jean Ferrari no fue del todo buena, tras muchos mensajes directos e indirectos.

Video: Universitario

"Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones en tanto no haya intromisiones de parte de terceros. En la medida en que no haya intromisiones y que la relación se mantenga dentro del ámbito deportivo, nosotros vamos a estar tranquilos. Si nos pinchan y se meten en temas que no les importan, vamos a salir adelante para defender a la institución", firmó Franco Velazco.

De esa forma, Velazco dejó en claro que primero está Universitario de Deportes y que velarán por los intereses del club sin importar el otro, afirmando también que mantendrán una relación deportiva buena.

Franco Velazco y la relación con la FPF tras la llegada de Ferrari

Por otro lado, el nuevo administrador también habló sobre la relación que tendrá con la Federación Peruana de Fútbol, teniendo en cuenta que Jean Ferrari estará encabezando, junto a Manuel Barreto, ambos exdirigentes de Universitario, lo cual podría generar suspicacias entre los hinchas rivales.

La pregunta se divide en dos respuestas. Nosotros vamos a mantener, como lo hemos venido haciendo, la relación con la Federación Peruana de Fútbol. Jean ya ha sido claro en que él hoy tiene puesta la camiseta de la selección", afirmó en primer lugar.

Para luego continuar explicando los valores y objetivos que tiene Universitario con el fútbol peruano.

"Y como club, nosotros en todo lo que respecta a ayudar a que el fútbol peruano pueda consolidarse ya como un sistema consolidado a nivel nacional, no solamente en la selección peruana de mayores, sino también en las categorías menores a nivel nacional, vamos a apoyar sin ninguna duda. Y cuando tengamos que marcar distancia, también lo haremos sin ninguna duda", concluyó.