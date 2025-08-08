'Cuto' Guadalupe dio firme calificativo a Guerrero tras hablar de Universitario: "A mi sobrino le..."

Mientras Universitario de Deportes celebra sus 101 años de fundación, 'Cuto' Guadalupe fue entrevistado por la prensa y no dejó pasar por alto las palabras que tuvo Paolo Guerrero cuando saludó a los cremas por su aniversario, mencionando que el más grande es Alianza Lima. Las palabras fueron contundentes.

Ante los medios y de gala, Guadalupe fue consultado por lo dicho por el delantero de Alianza Lima, Guerrero, cuando le preguntaron sobre Universitario y su aniversario.

Video: Jax Latin Media

"Son opiniones que se respetan. Imagínate si vamos a decir quién es el más grande. Cada uno tiene su punto de vista y es válido", expresó inicialmente.

"A veces a mi sobrino le patina un poco. No se dan cuenta de que ellos siempre están pendientes de lo que pasa en la U, todo el tiempo hablan y hablan. Ya les he dicho, pero no entienden. ¡Soberbios!", afirmó.

"Espero que en algún momento entiendan lo que es la humildad. Si observan el comportamiento de los jugadores de Universitario, siempre son respetuosos, manteniéndose en la misma línea. Realmente son un ejemplo a seguir por el compromiso que muestran con la camiseta de Universitario", concluyó.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universitario y su aniversario?

Saliendo de los entrenamientos de Alianza Lima, Paolo Guerrero fue consultado sobre el aniversario 101 de Universitario de Deportes que se celebra cada 7 de agosto. "Desearle lo mejor a Universitario, pero Alianza sigue siendo el más grande", dijo de forma rotunda y picante.

Video: Jax Latin Media