Prensa brasileña dio rotundo calificativo sobre Felipe Vizeu, posible '9' de Cristal: "Lleva un..."

Sporting Cristal parecería haber encontrado a su próximo '9' extranjero para pelear por el título: se trata del futbolista Felipe Vizeu de Remo de la Serie B de Brasil. Bajo esa premisa, desde el vecino país de la samba sorprendieron al opinar firmemente respecto al rendimiento del jugador con pasado en Flamengo.

Prensa de Brasil dio firme calificativo a Felipe Vizeu

El prestigioso medio Globo Esporte, realizó un artículo donde hicieron hincapié en la poca eficacia goleadora del atacante de 28 años tras su arribo a la institución a finales de la temporada 2024. En esa línea, lo calificaron como un "regalo de año nuevo", ya que hasta la fecha no trasciende en el plantel liderado por António Oliveira.

"El 'regalo de año nuevo' de Remo, Felipe Vizeu, lleva un mes de baja", precisaron. Así también, recordaron que su llegada a Remo de Brasil, se dio con la esperanza de que el club pueda ser protagonista este 2025.

En Brasil hablaron de la sequía goleadora de Felipe Vizeu/Foto: Globo Esporte

"Anunciado el 31 de diciembre del año pasado como la esperanza goleadora de Leao para 2025, el delantero viene enfrentando dificultades para lograr una secuencia de goles", agregaron.

Así fue el último gol de Felipe Vizeu en Remo de Brasil

El pasado 6 de abril de este año, el delantero centro Felipe Vizeu anotó en el empate 1-1 de Remo frente a Ferroviária por la Serie B de Brasil en el Estadio Fonte Luminosa. En aquella acción, el jugador aprovechó una asistencia por izquierda y definió de gran manera.

(Video: Remo)

Felipe Vizeu: ¿en qué equipos ha jugado?

Desde Brasil hasta Moldavia. Estos son los clubes del extranjero que ha defendido el atacante Felipe Vizeu a lo largo de su carrera.