Álvaro Ampuero, ex Universitario, impacta tras ser anunciado en club de la Libertadores: "Carácter"
El exdefensa de Universitario, Álvaro Ampuero dio la sorpresa al ser oficializado por todo lo alto en un icónico equipo que afrontará la Copa Libertadores 2026.
Cusco FC será uno de los clubes peruanos que tendrá participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por el técnico argentino Miguel Rondelli tuvieron una sobresaliente campaña que les permitió llegar a dicho torneo Conmebol este año. Bajo ese escenario, la directiva viene asegurando a sus principales elementos.
PUEDES VER: ¡Batacazo! Alianza Lima vuelve a sacudir el mercado y ficha a figura de Universitario: "Dos años"
Club que jugará la Copa Libertadores 2026 hizo oficial a Álvaro Ampuero
Álvaro Ampuero, ex Universitario de Deportes, tendrá su segunda temporada en los 'Guerreros Dorados' ya que la institución cusqueña acaba de oficializar por todo lo alto la permanencia del zaguero nacional para la temporada 2026. Como se recuerda, el futbolista de 33 años ya había llegado a un acuerdo con el club para seguir hasta fines de 2027, según señaló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo.
"¡Se queda en casa! Álvaro Ampuero renueva con Cusco FC y continuará siendo un pilar en nuestra defensa, con su experiencia, carácter y compromiso para seguir dejando el alma por estos colores", indicó el conjunto imperial en su cuenta de Facebook.
Cusco FC hizo oficial a Álvaro Ampuero para la temporada 2026
La campaña de Álvaro Ampuero en Cusco FC el 2025
Tras su arribo a Cusco FC para el 2025, el experimentado jugador fue afianzando su nivel a tal punto de ganarse el puesto como titular indiscutible. Según sus números, Ampuero disputó de manera oficial, 39 duelos por Liga 1 y Copa Sudamericana, asimismo, convirtió una anotación y brindó dos asistencias de gol.
Vale resaltar que, al igual que el defensor, los 'Guerreros Dorados' también vienen anunciando la continuidad de Lucas Colitto, Álex Custodio, Juan Manuel Tévez, Pierre Da Silva, sus principales figuras en el once.
¿En qué equipos ha jugado Álvaro Ampuero?
- Universitario de Deportes
- Parma F.C (Italia)
- Calcio Padova (Italia)
- U. S. Salernitana (Italia)
- Universidad San Martín (Perú)
- Deportivo Municipal (Perú)
- Zira F. K. (Azerbaiyán)
- Atlético Grau
- Cusco FC
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Ex Flamengo arribó al Perú y anunció que defenderá la camiseta de Sporting Cristal: "Muy feliz"
- 2
Se fue sin pena ni gloria de Sporting Cristal y ahora fue presentado en Atlético Grau para 2026: "Tu casa"
- 3
Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Alianza Lima: "Que empiece lo bueno"
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90