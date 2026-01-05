Álvaro Ampuero, ex Universitario, impacta tras ser anunciado en club de la Libertadores: "Carácter"

Cusco FC será uno de los clubes peruanos que tendrá participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por el técnico argentino Miguel Rondelli tuvieron una sobresaliente campaña que les permitió llegar a dicho torneo Conmebol este año. Bajo ese escenario, la directiva viene asegurando a sus principales elementos.

Club que jugará la Copa Libertadores 2026 hizo oficial a Álvaro Ampuero

Álvaro Ampuero, ex Universitario de Deportes, tendrá su segunda temporada en los 'Guerreros Dorados' ya que la institución cusqueña acaba de oficializar por todo lo alto la permanencia del zaguero nacional para la temporada 2026. Como se recuerda, el futbolista de 33 años ya había llegado a un acuerdo con el club para seguir hasta fines de 2027, según señaló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo.

"¡Se queda en casa! Álvaro Ampuero renueva con Cusco FC y continuará siendo un pilar en nuestra defensa, con su experiencia, carácter y compromiso para seguir dejando el alma por estos colores", indicó el conjunto imperial en su cuenta de Facebook.

Cusco FC hizo oficial a Álvaro Ampuero para la temporada 2026

La campaña de Álvaro Ampuero en Cusco FC el 2025

Tras su arribo a Cusco FC para el 2025, el experimentado jugador fue afianzando su nivel a tal punto de ganarse el puesto como titular indiscutible. Según sus números, Ampuero disputó de manera oficial, 39 duelos por Liga 1 y Copa Sudamericana, asimismo, convirtió una anotación y brindó dos asistencias de gol.

Vale resaltar que, al igual que el defensor, los 'Guerreros Dorados' también vienen anunciando la continuidad de Lucas Colitto, Álex Custodio, Juan Manuel Tévez, Pierre Da Silva, sus principales figuras en el once.

