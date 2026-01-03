- Hoy:
Lucas Colitto, figura de Cusco FC, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Dos años"
Uno de los mejores jugadores de la temporada en Cusco FC, como Lucas Colitto, ha sorprendido al estampar firma por mítico club para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores 2026.
Al cierre del 2025, uno de los equipos que se ganó el respeto de la afición fue Cusco FC. El elenco 'dorado' terminó como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo a varios jugadores que destacaron como Lucas Colitto. El extremo argentino fue clave en el esquema de Miguel Rondelli, pero su contrato culminaba en diciembre del año pasado. Es por ello, que ahora se conoció su futuro para la edición 2026.
Lucas Colitto firmó contrato con club de Liga 1 2026
Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo de L1 MAX, Lucas Colitto decidió estampar su firma con Cusco FC y aceptar la renovación de contrato por dos temporadas. De esta manera, el extremo argentino se queda en la Ciudad Imperial para aportar toda su experiencia en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores.
Colitto llegó a Cusco FC en la temporada 2024, pero su mejor versión se dio en el 2025 para quedar como subcampeón del fútbol peruano. A lo largo de la temporada, el argentino, con raíces italianas, ha sido clave en asistencias para el goleador Facundo Callejo. De hecho, las cifras del atacante son de admirar, ya que registró 4 goles y 11 asistencias en 2404 minutos.
"El extremo argentino Lucas Colitto renovó por dos años con Cusco FC. El volante ofensivo disputará la Copa Libertadores y Liga 1 2026", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo.
Lucas Colitto se queda en Cusco FC por dos temporadas más.
¿En qué clubes jugó Lucas Colitto?
- Defensor Belgrano
- Arouca
- Unión
- Herediano
- Gualaceo SC
- Fénix
- Atlanta
- Barracas
- Deportivo Cuenca
- Cusco FC
Valor de mercado de Lucas Colitto
Según el portal "Transfermarkt", Lucas Colitto tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 31 años de edad. El extremo argentino tuvo su mejor versión en la temporada 2022, cuando defendía a Deportivo Cuenca y registró una cifra de 450 mil euros. Evidentemente, ahora se encuentra en alza y se estima que siga elevando su potencial para beneficio de Cusco FC.
