Lucas Colitto, figura de Cusco FC, remece el mercado y firma por mítico club de Liga 1: "Dos años"

Al cierre del 2025, uno de los equipos que se ganó el respeto de la afición fue Cusco FC. El elenco 'dorado' terminó como "Perú 2" para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores, teniendo a varios jugadores que destacaron como Lucas Colitto. El extremo argentino fue clave en el esquema de Miguel Rondelli, pero su contrato culminaba en diciembre del año pasado. Es por ello, que ahora se conoció su futuro para la edición 2026.

Lucas Colitto firmó contrato con club de Liga 1 2026

Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo de L1 MAX, Lucas Colitto decidió estampar su firma con Cusco FC y aceptar la renovación de contrato por dos temporadas. De esta manera, el extremo argentino se queda en la Ciudad Imperial para aportar toda su experiencia en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Colitto llegó a Cusco FC en la temporada 2024, pero su mejor versión se dio en el 2025 para quedar como subcampeón del fútbol peruano. A lo largo de la temporada, el argentino, con raíces italianas, ha sido clave en asistencias para el goleador Facundo Callejo. De hecho, las cifras del atacante son de admirar, ya que registró 4 goles y 11 asistencias en 2404 minutos.

"El extremo argentino Lucas Colitto renovó por dos años con Cusco FC. El volante ofensivo disputará la Copa Libertadores y Liga 1 2026", informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo.

¿En qué clubes jugó Lucas Colitto?

Defensor Belgrano

Arouca

Unión

Herediano

Gualaceo SC

Fénix

Atlanta

Barracas

Deportivo Cuenca

Cusco FC

Valor de mercado de Lucas Colitto

Según el portal "Transfermarkt", Lucas Colitto tiene un valor de mercado de 400 mil euros a sus 31 años de edad. El extremo argentino tuvo su mejor versión en la temporada 2022, cuando defendía a Deportivo Cuenca y registró una cifra de 450 mil euros. Evidentemente, ahora se encuentra en alza y se estima que siga elevando su potencial para beneficio de Cusco FC.