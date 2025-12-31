Alianza, Cristal, Cusco o Universitario: ¿A qué equipo le irá mejor en la Copa Libertadores 2026?

Uno de los torneos más esperados de la temporada 2026 es la Copa Libertadores. Cuatro equipos peruanos representarán a nuestro país a nivel continental, siendo Alianza Lima y Sporting Cristal los que partirán desde la etapa preliminar. Por su parte, Universitario y Cusco FC accedieron a la fase de grupos y aguardan a conocer sus rivales en marzo.

¿A qué equipo peruano le irá mejor en la Copa Libertadores 2026?

En primera instancia, es claro resaltar que Alianza Lima tendrá que afrontar tres partidos previos para llegar a fase de grupos. Por su parte, Sporting Cristal debe batallar dos cotejos para estar en dicha instancia. Eso sí, existe una alta probabilidad de que celestes y blanquiazules choquen cara a cara en la Fase 2 del torneo Conmebol.

Sabiendo la experiencia de Alianza Lima en etapas previas, los blanquiazules tienen el camino libre para poder superar a 2 de Mayo en la primera llave. Todo se definirá en el siguiente cruce, en el que dos equipos peruanos batallarán por asegurar su acceso a la Fase 3. Aquel equipo perdedor, no solo quedará sin torneo internacional, sino que iniciará el año con un fracaso rotundo para la mirada de sus aficionados.

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán desde la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026.

Ante la regularidad de Alianza Lima y la reestructuración de Sporting Cristal de cara al 2026, los blanquiazules son firmes candidatos en superar este denominado 'mata-mata' para que los celestes queden fuera tempranamente de la Libertadores. Seguido de ello, los de Pablo Guede replicarían lo mismo en la Fase 3 para asegurar presencia en zona de grupos.

Si bien Cusco FC y Universitario aún no conocen a sus rivales, es claro que la escuadra crema es el equipo peruano con mayor rendimiento en los últimos años y que esto valió para que el 2025 lleguen a octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, Cusco FC es un equipo que no solo saca ventaja de su altura, sino que tiene buen juego bajo la dirección de Rondelli. Esto, será clave ante cualquier rival que vaya a la Ciudad Imperial, ya que debe ser el plantel nacional que tiene mayor posibilidad de sacar 9 puntos en casa en fase de grupos del torneo Conmebol.

Cusco FC es el subcampeón de la Liga 1 2025.

Dicho esto, ante lo visto en la última etapa del 2025 en la Liga 1; Cusco FC se perfila a ser el mejor equipo peruano para la Copa Libertadores 2026, seguido por el tricampeón Universitario de Deportes. En el caso de Alianza Lima y Sporting Cristal, está sujeto a lo que hagan en la fase previa, sabiendo que ambos son especialistas en etapas preliminares.